Военные скупают подержанные машины в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Местная жительница по имени Елена спросила у главы региона: «Наши военные покупают автомобили у населения? Просто была такая ситуация у знакомых: приехали люди в военной форме, сказали, что нужна машина для работы в Мариуполе. Возможно, это диверсанты».
Вячеслав Гладков ответил, что в любой ситуации нужно проявлять бдительность, и белгородка правильно делает, что всё держит на контроле. При этом подтвердил, что российские военные действительно скупают у населения недорогие подержанные автомобили.
Сейчас много приобретается недорогих старых автомобилей, чтобы использовать их для нужд военных. Ничего страшного в этом не вижу. Самое главное — чтобы можно было ознакомиться с документами. И сделка должна проходить в соответствии с действующим законодательством.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что если какие-то люди в военной форме вызывают у граждан подозрения, нужно обращаться в полицию или к своему участковому — они быстро проверят и подтвердят все необходимые данные, чтобы успокоить местное население.
Напомним, 1 марта Вячеслав Гладков объяснил, почему власти не вводят режим ЧС в двух приграничных сёлах — хуторе Марьино Шебекинского округа и селе Солнцевка Белгородского района. А 2 марта объявил, что в Белгородской области занимаются созданием полевой почты.