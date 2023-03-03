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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Военные скупают подержанные машины в Белгородской области

3 марта 2023, 17:26
Фото: Bel.ru
Информацию в ходе прямого эфира 3 марта подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, старые недорогие машины приобретаются у населения для нужд военных.

Местная жительница по имени Елена спросила у главы региона: «Наши военные покупают автомобили у населения? Просто была такая ситуация у знакомых: приехали люди в военной форме, сказали, что нужна машина для работы в Мариуполе. Возможно, это диверсанты».

Вячеслав Гладков ответил, что в любой ситуации нужно проявлять бдительность, и белгородка правильно делает, что всё держит на контроле. При этом подтвердил, что российские военные действительно скупают у населения недорогие подержанные автомобили.

Сейчас много приобретается недорогих старых автомобилей, чтобы использовать их для нужд военных. Ничего страшного в этом не вижу. Самое главное — чтобы можно было ознакомиться с документами. И сделка должна проходить в соответствии с действующим законодательством.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что если какие-то люди в военной форме вызывают у граждан подозрения, нужно обращаться в полицию или к своему участковому — они быстро проверят и подтвердят все необходимые данные, чтобы успокоить местное население.

Напомним, 1 марта Вячеслав Гладков объяснил, почему власти не вводят режим ЧС в двух приграничных сёлах — хуторе Марьино Шебекинского округа и селе Солнцевка Белгородского района. А 2 марта объявил, что в Белгородской области занимаются созданием полевой почты.

В Белгородской области займутся полевой почтой для военных
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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