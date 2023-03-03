В Шебекино пострадавший от обстрела рынок спасают мешками с песком

В планах - полностью заложить окна такими мешками. Дело в том, что во время одного из обстрелов осколками сильно посекло фасад торгового центра, пострадали и окна. Владельцы магазина, который пострадал после атаки ВСУ, показали осколки, попавшие в торговую точку.