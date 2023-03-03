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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Шебекино пострадавший от обстрела рынок спасают мешками с песком

3 марта 2023, 07:55
Фото: ГТРК «Белгород»
Мешки укладывают в несколько рядов высотой в 2 метра. Всё это делается из соображений безопасности. Восстановительные работы в городе продолжаются. Подробности рассказали в эфире ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

В Шебекино пострадавшие торговые павильоны защищают рядами мешков с песком. Мешки укладывают в несколько рядов высотой в два метра из соображений безопасности, чтобы минимизировать повреждения при новых обстрелах.

В планах - полностью заложить окна такими мешками. Дело в том, что во время одного из обстрелов осколками сильно посекло фасад торгового центра, пострадали и окна. Владельцы магазина, который пострадал после атаки ВСУ, показали осколки, попавшие в торговую точку.

Также в городе продолжают восстанавливать дома на улице Чехова. Повреждённые крыши демонтировали. Строители устанавливают новые деревянные балки и ждут металлочерепицу. Её привезут в течение недели. Завершить работы должны в течение двух недель.

Видео: ГТРК «Белгород»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Восстановление#Видео
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