В Шебекино пострадавший от обстрела рынок спасают мешками с песком

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Шебекино пострадавшие торговые павильоны защищают рядами мешков с песком. Мешки укладывают в несколько рядов высотой в два метра из соображений безопасности, чтобы минимизировать повреждения при новых обстрелах.
В планах - полностью заложить окна такими мешками. Дело в том, что во время одного из обстрелов осколками сильно посекло фасад торгового центра, пострадали и окна. Владельцы магазина, который пострадал после атаки ВСУ, показали осколки, попавшие в торговую точку.
Также в городе продолжают восстанавливать дома на улице Чехова. Повреждённые крыши демонтировали. Строители устанавливают новые деревянные балки и ждут металлочерепицу. Её привезут в течение недели. Завершить работы должны в течение двух недель.