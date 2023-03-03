В Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
Сотрудница Ново-Таволжанской больницы медицинской реабилитации по имени Марина Гончарова написала губернатору от лица всего коллектива учреждения с жалобой на то, что медикам третий месяц не платят по дорожной карте.
Наша зарплата не доходит до 20 тысяч рублей. Как жить? У всех кредиты, которые берут не от хорошей жизни, дети у всех, обстрелы каждый день. Погибла женщина на птицефабрике, она находится в шаговой доступности от больницы. Мы не бросаем работу, ходим каждый день за 19 тысяч рублей. Помогите!
Марина Гончарова, сотрудник больницы
Вячеслав Гладков ответил, что пока не понимает, о каких сокращениях идёт речь. По его данным, ни о каких уменьшениях выплат по дорожной карте ни врачам, ни среднему медицинскому персоналу в Белгородской области речи не шло — все получают деньги в полном объёме. И сокращать зарплаты врачам противозаконно.
Завтра срочно к вам выезжает министр здравоохранения, разберётся и мне доложит. Если кто-то допустил какие-то нарушения, очень быстро поправим. Но дайте нам разобраться, о чём идёт речь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона попросил у женщины немного времени, чтобы разобраться в проблеме, и завтра пообещал дать ответ насчёт жалобы.
Справка. Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации находится на улице Садовой в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Главный врач — Сергей Тишин. Занимается реабилитацией пациентов с соматическими заболеваниями, нарушением функции периферической нервной и костно-мышечной системы и центральной нервной системы. На сайте учреждения указано, что там не оказывают платных услуг. По данным открытых источников, в больнице работают 27 врачей.
Напомним, по официальным данным средняя зарплата врачей в Белгородской области в 2022 году превысила 76 тыс. рублей. За год на финансирование отрасли потратили 44,2 млрд рублей.