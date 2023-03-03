В Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату

Вячеслав Гладков ответил, что пока не понимает, о каких сокращениях идёт речь. По его данным, ни о каких уменьшениях выплат по дорожной карте ни врачам, ни среднему медицинскому персоналу в Белгородской области речи не шло — все получают деньги в полном объёме. И сокращать зарплаты врачам противозаконно.