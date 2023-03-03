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В Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату

3 марта 2023, 20:45
Фото: 1MI
3 марта медики села Новая Таволжанка Шебекинского округа пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на сокращение заработных плат, которые, по их словам, не дотягивают до 20 тысяч рублей. Глава региона отправил на место министра здравоохранения.

Сотрудница Ново-Таволжанской больницы медицинской реабилитации по имени Марина Гончарова написала губернатору от лица всего коллектива учреждения с жалобой на то, что медикам третий месяц не платят по дорожной карте.

Наша зарплата не доходит до 20 тысяч рублей. Как жить? У всех кредиты, которые берут не от хорошей жизни, дети у всех, обстрелы каждый день. Погибла женщина на птицефабрике, она находится в шаговой доступности от больницы. Мы не бросаем работу, ходим каждый день за 19 тысяч рублей. Помогите!
Марина Гончарова, сотрудник больницы

Вячеслав Гладков ответил, что пока не понимает, о каких сокращениях идёт речь. По его данным, ни о каких уменьшениях выплат по дорожной карте ни врачам, ни среднему медицинскому персоналу в Белгородской области речи не шло — все получают деньги в полном объёме. И сокращать зарплаты врачам противозаконно.

Завтра срочно к вам выезжает министр здравоохранения, разберётся и мне доложит. Если кто-то допустил какие-то нарушения, очень быстро поправим. Но дайте нам разобраться, о чём идёт речь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона попросил у женщины немного времени, чтобы разобраться в проблеме, и завтра пообещал дать ответ насчёт жалобы.

Справка. Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации находится на улице Садовой в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Главный врач — Сергей Тишин. Занимается реабилитацией пациентов с соматическими заболеваниями, нарушением функции периферической нервной и костно-мышечной системы и центральной нервной системы. На сайте учреждения указано, что там не оказывают платных услуг. По данным открытых источников, в больнице работают 27 врачей.

Напомним, по официальным данным средняя зарплата врачей в Белгородской области в 2022 году превысила 76 тыс. рублей. За год на финансирование отрасли потратили 44,2 млрд рублей.

Средняя зарплата белгородских врачей за 2022 год превысила 76 тысяч рублей
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