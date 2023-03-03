В мэрии рассказали, какой зарплаты ожидать белгородцам к 2028 году

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Мэрия опубликовала прогноз социально-экономического развития Белгорода на несколько лет вперёд. В документ в том числе внесли предполагаемые данные о численности населения, среднесписочной численности работников организаций, о фонде начисленной зарплаты и о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате.
Что касается последней, то в 2022 году её размер в среднем составлял 47,9 тыс. рублей. Поставленный показатель на текущий год — 51,6 тыс. рублей. На плановый период 2024–2026 гг. — 55,4 тыс., 59,7 тыс. и 62,7 тыс. рублей соответственно.
Прогнозный показатель на 2027 год составил 65,8 тыс. рублей. В 2028 году он должен увеличиться до 68,4 тыс. рублей.
Интересно, что численность населения и работников организаций при этом не меняется. За отчётный период численность населения города составила 390,6 тыс. человек, а на 2023 год планируется, что она будет равняться 388,5 тыс. человек.
При этом в 2022 году численность работников составила 151,9 тыс. человек. По плану на 2023 год их будет 151,39 тыс. человек. Что касается планового и прогнозируемого периода, то данные по населению варьируются в диапазоне от 386,9 тыс. человек до 385,9 тыс. человек, а число сотрудников остаётся примерно на уровне 151 тыс. человек.
Напомним, средняя зарплата белгородцев в 2022 году, по данным Белгородстата, составила 54,5 тыс. рублей. Это на 14,7% больше уровня 2021 года.