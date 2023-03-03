В мэрии рассказали, какой зарплаты ожидать белгородцам к 2028 году

При этом в 2022 году численность работников составила 151,9 тыс. человек. По плану на 2023 год их будет 151,39 тыс. человек. Что касается планового и прогнозируемого периода, то данные по населению варьируются в диапазоне от 386,9 тыс. человек до 385,9 тыс. человек, а число сотрудников остаётся примерно на уровне 151 тыс. человек.