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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В мэрии Белгорода назвали пути решения проблем с приютом для собак «Лучик надежды»

3 марта 2023, 14:29
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Речь об установке дополнительных вольеров, устранении проблем с документами, об оказании приюту дополнительной поддержки. Мэр Валентин Демидов встретился с руководителем места для содержания собак и обсудил дальнейшие действия организации. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале.

В мэрии Белгорода обозначили, как будут решаться проблемы с приютом «Лучик надежды». Находится он на улице Коммунальной.

Этот вопрос обсудили мэр Валентин Демидов и руководитель приюта Наталья Пчёлкина. С 2021 года, по соглашению, в приюте могут размещаться 73 собаки некоммерческой организации. С местом для содержания животных имеется множество проблем, поэтому не выходит выполнять законодательные требования по содержанию собак.

В горадминистрации предложили создать подходящие условия для животных. Сейчас их в приюте находится 273. Прежде всего, необходимо изготовить новые вольеры и обустроить место для выгула. Также следует привести в порядок документацию. Без этого получать дополнительные средства на содержание и лечение животных из бюджета области не выйдет.

Кроме того, как утверждает мэр, приюту будут оказывать поддержку. Учреждение получит закреплённые места для собак, помощь с ветеринарным облуживанием и хозяйственной деятельностью.

Споры вокруг «Лучика надежды» ведутся с февраля. Сотрудникам приюта не хватает средств на оказание помощи собакам. Тем временем в мэрии говорили о нарушениях при приёмке животных. Однако местные зоозащитники выступают решительно против позиции администрации.

И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
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