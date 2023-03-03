В мэрии Белгорода назвали пути решения проблем с приютом для собак «Лучик надежды»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В мэрии Белгорода обозначили, как будут решаться проблемы с приютом «Лучик надежды». Находится он на улице Коммунальной.
Этот вопрос обсудили мэр Валентин Демидов и руководитель приюта Наталья Пчёлкина. С 2021 года, по соглашению, в приюте могут размещаться 73 собаки некоммерческой организации. С местом для содержания животных имеется множество проблем, поэтому не выходит выполнять законодательные требования по содержанию собак.
В горадминистрации предложили создать подходящие условия для животных. Сейчас их в приюте находится 273. Прежде всего, необходимо изготовить новые вольеры и обустроить место для выгула. Также следует привести в порядок документацию. Без этого получать дополнительные средства на содержание и лечение животных из бюджета области не выйдет.
Кроме того, как утверждает мэр, приюту будут оказывать поддержку. Учреждение получит закреплённые места для собак, помощь с ветеринарным облуживанием и хозяйственной деятельностью.