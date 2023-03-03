В мэрии Белгорода назвали пути решения проблем с приютом для собак «Лучик надежды»

В горадминистрации предложили создать подходящие условия для животных. Сейчас их в приюте находится 273. Прежде всего, необходимо изготовить новые вольеры и обустроить место для выгула. Также следует привести в порядок документацию. Без этого получать дополнительные средства на содержание и лечение животных из бюджета области не выйдет.