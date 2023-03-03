В Брянской области 10-летний мальчик спас двоих детей при атаке диверсантов

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал 10-летнего брянского мальчика героем. Школьник спас двоих детей во время атаки диверсантов на регион. Юный герой вывел детей из машины, поэтому им удалось выжить.
Как пишет издание, Федя вытащил из попавшей под обстрел машины двух маленьких девочек. Он увёл их в лес, где они и спрятались. Кравцов считает этот поступок по-настоящему геройским.
Сам ребёнок пострадал. Его ранило в спину. Ребёнка за его помощь девочкам может наградить МЧС.
Напомним, накануне диверсанты проникли в Брянскую область. В результате их атаки погибли два мирных жителя.