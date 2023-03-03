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Published Сегодня, 11:16

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Updated Сегодня, 11:18

В Брянской области 10-летний мальчик спас двоих детей при атаке диверсантов

3 марта 2023, 11:16
Фото: 1MI
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал школьника героем. Мальчик вывел детей из машины, и они спаслись, пишут «Народные новости».
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СВО

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал 10-летнего брянского мальчика героем. Школьник спас двоих детей во время атаки диверсантов на регион. Юный герой вывел детей из машины, поэтому им удалось выжить.

Как пишет издание, Федя вытащил из попавшей под обстрел машины двух маленьких девочек. Он увёл их в лес, где они и спрятались. Кравцов считает этот поступок по-настоящему геройским.

Сам ребёнок пострадал. Его ранило в спину. Ребёнка за его помощь девочкам может наградить МЧС.

Напомним, накануне диверсанты проникли в Брянскую область. В результате их атаки погибли два мирных жителя.

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#ДРГ#Наталья Корявых#Диверсанты#Ребёнок#Происшествия#Спецоперация#СВО#Брянская область
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