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Updated Сегодня, 08:08

В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника

3 марта 2023, 07:58
Фото: группа Грайворонского горокруга в "Одноклассниках"
память о погибшем в СВО
В Головчинской Грайворонского городского школе установили памятный знак герою Юрию Потапенко, рассказал на своей странице глава горокруга. Юрий погиб в первый день СВО при выполнении боевых задач. Парня наградили орденом Мужества посмертно.
Сюжет
СВО

После окончания школы Юрий Потапенко служил по контракту в Валуйках в 3-й мотострелковой дивизии 752-го гвардейского мотострелкового полка.

При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции 24 февраля 2022 года Юрий погиб. Младший сержант проявил в боях мужество и отвагу, за что был награждён орденом Мужества посмертно.

В память о выпускнике в школе открыли памятную табличку с его фотографией.

«Лучшая наша благодарность — помогать семьям погибших. Мы будем и впредь делать всё возможное для того, чтобы они не остались наедине со своей утратой. Мы с вами», — сказал глава округа на открытии.

Журналисты «Бел.Ру» беседовали с братом погибшего, который рассказал, каким человеком был Юрий Потапенко.

Чтут память погибших в СВО белгородцев не только в их родных школах. На домах наших бойцов также устанавливают памятные таблички.

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память о погибшем в СВОпамять о погибшем в СВО
память о погибшем в СВОпамять о погибшем в СВО
память о погибшем в СВОпамять о погибшем в СВО
память о погибшем в СВОпамять о погибшем в СВО
память о погибшем в СВО
Фото: группа Грайворонского горокруга в "Одноклассниках"
В честь девятерых погибших на СВО белгородцев установили памятные таблички на домах
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