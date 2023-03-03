В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
После окончания школы Юрий Потапенко служил по контракту в Валуйках в 3-й мотострелковой дивизии 752-го гвардейского мотострелкового полка.
При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции 24 февраля 2022 года Юрий погиб. Младший сержант проявил в боях мужество и отвагу, за что был награждён орденом Мужества посмертно.
В память о выпускнике в школе открыли памятную табличку с его фотографией.
«Лучшая наша благодарность — помогать семьям погибших. Мы будем и впредь делать всё возможное для того, чтобы они не остались наедине со своей утратой. Мы с вами», — сказал глава округа на открытии.
Журналисты «Бел.Ру» беседовали с братом погибшего, который рассказал, каким человеком был Юрий Потапенко.
Чтут память погибших в СВО белгородцев не только в их родных школах. На домах наших бойцов также устанавливают памятные таблички.