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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Стали известны подробности массового ДТП из шести авто в центре Белгорода

3 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI

В центре Белгорода произошла авария с участием шести автомобилей

Пятничным утром на Белгородском проспекте водитель уходил от столкновения и повредил припаркованные иномарки. В УМВД сообщили о начале административного расследования.
Сюжет
ДТП

Авария произошла 3 марта в районе дома № 95а на Белгородском проспекте. По предварительной информации, водитель Renault Logan перед разворотом не занял крайнее левое положение на дороге. Таким манёвром он создал помеху автомобилю Audi A4.

Водитель Audi, уходя от столкновения, врезался в припаркованные Hyundai Solaris, Renault Sandero, Toyota RAV4 и Renault Duster.

В ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только машины. Автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ведётся административное расследование.

Для предотвращения аварий в Белгороде замедлили движение на спуске от БГТУ им. В. Г. Шухова на улице Костюкова. Там установили знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч. У белгородцев такие изменения вызвали недовольство.

На улице Костюкова в Белгороде замедлили движение из-за аварийности
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#Ольга Аксёнова#ДТП#Авария#Шесть машин#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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