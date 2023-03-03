Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Следующая рабочая неделя для белгородцев будет короткой. В среду по всей стране отметят Международный женский день, поэтому он будет выходным.
7 марта работать белгородцы будут на один час меньше. 9 марта жители региона, как и всей страны, будут трудиться в обычном режиме.
Всего в этом месяце ожидается девять выходных дней: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 марта.
Следующие длинные выходные будут уже в мае. 1 мая в 2023 году выпадает на понедельник, зато в День Победы отдыхать люди будут с 6 по 9 мая. В этом году выходной в воскресенье, 8 января, перенесли на понедельник, 8 мая.