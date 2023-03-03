Следующая рабочая неделя для белгородцев будет короткой

Следующие длинные выходные будут уже в мае. 1 мая в 2023 году выпадает на понедельник, зато в День Победы отдыхать люди будут с 6 по 9 мая. В этом году выходной в воскресенье, 8 января, перенесли на понедельник, 8 мая.