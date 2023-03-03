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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Следующая рабочая неделя для белгородцев будет короткой

3 марта 2023, 11:36
Фото: 1MI
8 Марта в этом году выпадет на среду. 7 марта поработать придётся на час меньше обычного. Всего же в этом месяце будет девять выходных дней.

Следующая рабочая неделя для белгородцев будет короткой. В среду по всей стране отметят Международный женский день, поэтому он будет выходным.

7 марта работать белгородцы будут на один час меньше. 9 марта жители региона, как и всей страны, будут трудиться в обычном режиме.

Всего в этом месяце ожидается девять выходных дней: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 марта.

Следующие длинные выходные будут уже в мае. 1 мая в 2023 году выпадает на понедельник, зато в День Победы отдыхать люди будут с 6 по 9 мая. В этом году выходной в воскресенье, 8 января, перенесли на понедельник, 8 мая.

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#Наталья Корявых#8 марта#Международный женский день#Короткая рабочая неделя#Белгородская область#Общество#Праздничные дни#Длинные выходные#Рабочая неделя
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