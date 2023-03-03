С платными медкурсами для белгородских учителей разберутся по поручению Гладкова

Женщина же как раз рассказала о том, что с белгородских учителей требуют деньги за прохождение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Об этом «Бел.Ру» писало и ранее. Со слов белгородки, деньги на курсы собирали принудительно, но занятия так и не проводились.