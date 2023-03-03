Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

С платными медкурсами для белгородских учителей разберутся по поручению Гладкова

3 марта 2023, 08:51
Фото: 1MI
Глава региона согласен, что пройти подобные курсы педагогам нужно, однако они должны быть бесплатными. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил разобраться с ситуацией с платными медицинскими курсами для учителей. Он считает, что педагоги должны проходить их на бесплатной основе.

Соответствующее поручение глава региона дал белгородскому министру образования Андрею Милёхину после обращения местной жительницы. Гладков объяснил, что требовать деньги за эти курсы никто не имеет права по определению. Он посоветовал обращаться в прокуратуру.

Женщина же как раз рассказала о том, что с белгородских учителей требуют деньги за прохождение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Об этом «Бел.Ру» писало и ранее. Со слов белгородки, деньги на курсы собирали принудительно, но занятия так и не проводились.

Белгородцы пожаловались на платные курсы медподготовки для учителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Работников белгородского АПК обучат оказанию первой помощи при обстрелахБесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в БелгородеПервая помощь и стрельба: чему учат белгородцев на курсах военной подготовки
#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Губернатор#Учителя#Курсы#Наталья Корявых
Подпишитесь
История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
Сегодня, 11:29
В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника
Сегодня, 07:58
МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
Сегодня, 10:51
Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута
Сегодня, 11:42
Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров
Сегодня, 07:27
СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А
Сегодня, 07:35