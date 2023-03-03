С платными медкурсами для белгородских учителей разберутся по поручению Гладкова

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Губернатор Вячеслав Гладков поручил разобраться с ситуацией с платными медицинскими курсами для учителей. Он считает, что педагоги должны проходить их на бесплатной основе.
Соответствующее поручение глава региона дал белгородскому министру образования Андрею Милёхину после обращения местной жительницы. Гладков объяснил, что требовать деньги за эти курсы никто не имеет права по определению. Он посоветовал обращаться в прокуратуру.
Женщина же как раз рассказала о том, что с белгородских учителей требуют деньги за прохождение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Об этом «Бел.Ру» писало и ранее. Со слов белгородки, деньги на курсы собирали принудительно, но занятия так и не проводились.