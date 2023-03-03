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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Ресторан наказали за завуалированный мат в названии блюда

3 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
Антимонопольщики признали неэтичной рекламу суши-сета «Жа́ркое Бали» в одном из ресторанов, пишет «Орелtimes».
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В Орле УФАС наказало суши-ресторан за завуалированный нецензурный образ в названии блюда. В ведомстве признали неэтичной рекламу суши-сета «Жа́ркое Бали». При этом название блюда писали слитно.

Реклама размещалась в лифтах многоквартирных домов на листовках, в которых предлагалось заказать роллы. Название сета вызвало неоднозначную реакцию, поэтому делом заинтересовались антимонопольщики.

Члены экспертного совета указали, что реклама отсылает не к тропическому острову Бали, а воспринимается как завуалированная форма ненормативной лексики. Такую форму привлечения к товару специалисты считают недопустимой. Теперь управление решает, будет ли возбуждать дело о нарушении закона о рекламе.

В белгородском УФАС рассказали об основных нарушениях в рекламе
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#Наталья Корявых#Орловская область#Реклама#Нарушения#Блюдо#УФАС#Ресторан#Суши-сет#Фас#Антимонопольщики
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