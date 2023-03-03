Ресторан наказали за завуалированный мат в названии блюда

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Орле УФАС наказало суши-ресторан за завуалированный нецензурный образ в названии блюда. В ведомстве признали неэтичной рекламу суши-сета «Жа́ркое Бали». При этом название блюда писали слитно.
Реклама размещалась в лифтах многоквартирных домов на листовках, в которых предлагалось заказать роллы. Название сета вызвало неоднозначную реакцию, поэтому делом заинтересовались антимонопольщики.
Члены экспертного совета указали, что реклама отсылает не к тропическому острову Бали, а воспринимается как завуалированная форма ненормативной лексики. Такую форму привлечения к товару специалисты считают недопустимой. Теперь управление решает, будет ли возбуждать дело о нарушении закона о рекламе.