Ресторан наказали за завуалированный мат в названии блюда

Члены экспертного совета указали, что реклама отсылает не к тропическому острову Бали, а воспринимается как завуалированная форма ненормативной лексики. Такую форму привлечения к товару специалисты считают недопустимой. Теперь управление решает, будет ли возбуждать дело о нарушении закона о рекламе.