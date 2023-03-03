Введут ли в Белгородской области военное положение после теракта под Брянском?

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
После происшествия в Брянской области, куда проникли украинские диверсанты, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в регионах России, граничащих с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что принимать такие решения может только Владимир Путин. Никаких указаний насчёт введения военного положения в приграничных регионах не принималось, пишет издание.
При атаке ДРГ в Брянской области погибли двое мужчин. Пострадал ребёнок.