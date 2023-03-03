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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Введут ли в Белгородской области военное положение после теракта под Брянском?

3 марта 2023, 12:00
Фото: 1MI

Песков: Кремль не принимал решений о военном положении в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле никаких решений о введении военного положения в регионах, граничащих с Украиной, не принималось, пишут «Народные новости».

После происшествия в Брянской области, куда проникли украинские диверсанты, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в регионах России, граничащих с Украиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что принимать такие решения может только Владимир Путин. Никаких указаний насчёт введения военного положения в приграничных регионах не принималось, пишет издание.

При атаке ДРГ в Брянской области погибли двое мужчин. Пострадал ребёнок.

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#Ольга Аксёнова#Кремль#Военное положение#Спецоперация#Белгородская область#Брянская область#Дмитрий Песков#Рамзан кадыров
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