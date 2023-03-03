Прокуратура прокомментировала скандал вокруг приюта для собак в Белгороде

Отмечается, что аналогичные проверки были проведены в 2022 году: нарушения тогда были устранены не в полной мере, из-за чего летом прокурор Белгорода предъявил в Свердловский районный суд исковое заявление к Белгорблагоустройству. В нём требовалось оборудовать пансионат на Промышленном проезде, где проводят отлов собак, централизированной системой водоснабжения, водоотведения и канализации.