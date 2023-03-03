Прокуратура прокомментировала скандал вокруг приюта для собак в Белгороде

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Как сообщили в прокуратуре, отловом безнадзорных животных в Белгороде занимается МБУ «Управление Белгорблагоустройство», расположенная на Промышленном проезде, 12. Содержат же бездомных собак в приюте «Лучик надежды» на Коммунальной, 22. В январе 2023 года сразу в двух этих местах провели проверки, благодаря которым удалось выявить ряд нарушений.
После этого в мэрию Белгорода внесли представление: его рассмотрели и удовлетворили. Одно должностное лицо также было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Отмечается, что аналогичные проверки были проведены в 2022 году: нарушения тогда были устранены не в полной мере, из-за чего летом прокурор Белгорода предъявил в Свердловский районный суд исковое заявление к Белгорблагоустройству. В нём требовалось оборудовать пансионат на Промышленном проезде, где проводят отлов собак, централизированной системой водоснабжения, водоотведения и канализации.
При этом для принудительного исполнения решения суда прокурор Белгорода позже направил в УФССП по региону исполнительный лист. 6 февраля этого года было начато новое исполнительное производство, сейчас по нему проводятся необходимые действия.
Напомним, что ранее у прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приюта для животных. Утверждалось, что в муниципальном приюте были проблемы с лекарствами, не было дезинфекционных барьеров, ветпунктов.
На проблему обратили внимание и мэр: Валентин Демидов отметил отсутствие горячего питания в приюте, собак на бетонном полу в вольерах и отсутствие чипов примерно у половины. При этом вердикт главы горадминистрации вызвал гнев местных зоозащитников: подробности истории читайте в отдельном материале.