Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута

В редакцию обратилась жительница Алексеевского горокруга. Она рассказала, что с 1 марта по двум маршрутам перестали ездить автобусы. Речь идёт о маршруте № 3 от железнодорожного вокзала к микрорайону Красный хуторок и № 8 — от вокзала в микрорайон Лебяжье через посёлок Ольминский.