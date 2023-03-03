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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута

3 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Алексеевском городском округе с 1 марта перестали ездить автобусы по двум маршрутам. Что делать местным жителям и когда вернутся транспортные средства, «Бел.Ру» рассказали в администрации муниципалитета.

В редакцию обратилась жительница Алексеевского горокруга. Она рассказала, что с 1 марта по двум маршрутам перестали ездить автобусы. Речь идёт о маршруте № 3 от железнодорожного вокзала к микрорайону Красный хуторок и № 8 — от вокзала в микрорайон Лебяжье через посёлок Ольминский.

Журналисты «Бел.Ру» попросили администрацию муниципалитета прокомментировать ситуацию. В отделе транспорта нам подтвердили, что автобусы действительно перестали курсировать. Ранее на каждом из маршрутов было по одному транспортному средству.

Мы маршруты не отменяли, они есть, но у нас временно отсутствует перевозчик. В настоящее время проводится повторная процедура торгов, и как только будет определён исполнитель, автобусы пустят на линии. Детей сейчас будем пытаться возить школьными автобусами, а взрослым необходимо потерпеть временные неудобства. Такая сложилась ситуация.
Комментарий отдела транспорта администрации Алексеевского горокруга

Напомним, ранее стало известно, что поездки в общественном транспорте для белгородцев станут дешевле при оплате картой «Мир». Пассажиры смогут получить скидку в размере семи рублей, если будут оплачивать проезд с помощью смартфона.

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#Кристина Семенчук#Автобус#Маршруты#Перевозчик#Торги#Город#Эксклюзив#Алексеевский горокруг
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