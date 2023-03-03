Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В редакцию обратилась жительница Алексеевского горокруга. Она рассказала, что с 1 марта по двум маршрутам перестали ездить автобусы. Речь идёт о маршруте № 3 от железнодорожного вокзала к микрорайону Красный хуторок и № 8 — от вокзала в микрорайон Лебяжье через посёлок Ольминский.
Журналисты «Бел.Ру» попросили администрацию муниципалитета прокомментировать ситуацию. В отделе транспорта нам подтвердили, что автобусы действительно перестали курсировать. Ранее на каждом из маршрутов было по одному транспортному средству.
Мы маршруты не отменяли, они есть, но у нас временно отсутствует перевозчик. В настоящее время проводится повторная процедура торгов, и как только будет определён исполнитель, автобусы пустят на линии. Детей сейчас будем пытаться возить школьными автобусами, а взрослым необходимо потерпеть временные неудобства. Такая сложилась ситуация.
Комментарий отдела транспорта администрации Алексеевского горокруга
Напомним, ранее стало известно, что поездки в общественном транспорте для белгородцев станут дешевле при оплате картой «Мир». Пассажиры смогут получить скидку в размере семи рублей, если будут оплачивать проезд с помощью смартфона.