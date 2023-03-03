При обстрелах в Белгородской области пострадали 12 домов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
ВСУ обстреляли сёла Коновалово в Волоконовском районе и Устинка в Белгородском районе.
В Коновалово осколки снарядов сильно повредили одну хозпостройку, выбило окна в десяти домах. Пострадавших нет, рассказал Вячеслав Гладков. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения.
В Устинке повреждения получили два частных дома и автомобиль. Кроме этого, задело линию газоснабжения. Подомовой обход продолжается.
На местах происшествия работают аварийные службы.
Всего за пятницу, 3 марта, ВСУ как минимум четыре раза обстреляли населённые пункты Белгородской области. Под обстрелы также попали Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге.