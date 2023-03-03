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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

При обстрелах в Белгородской области пострадали 12 домов

3 марта 2023, 15:02
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото
При обстреле ВСУ в селе Коновалово осколками снарядов выбило окна в 10 частных домах. В Устинке повреждения получили ещё два домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли сёла Коновалово в Волоконовском районе и Устинка в Белгородском районе.

В Коновалово осколки снарядов сильно повредили одну хозпостройку, выбило окна в десяти домах. Пострадавших нет, рассказал Вячеслав Гладков. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

В Устинке повреждения получили два частных дома и автомобиль. Кроме этого, задело линию газоснабжения. Подомовой обход продолжается.

На местах происшествия работают аварийные службы.

Всего за пятницу, 3 марта, ВСУ как минимум четыре раза обстреляли населённые пункты Белгородской области. Под обстрелы также попали Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Устинка#Волоконовский район#Коновалово#Вячеслав Гладков
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