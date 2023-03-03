«Попали в очередь ждунов»: белгородский подрядчик подал в суд на КМАруду

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По словам Хатунцева, его организация попала «в очередь ждунов» — компаний, которые ждут от губкинского завода выплат по договору. Согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент с АО «Комбинат КМАруда» денег по задолженности требуют:
Напомним, что ранее Хатунцев пожаловался «Бел.Ру» на задержку губкинским комбинатом выплат по договору. Предприниматель утверждает, что КМАруда предлагает вернуть многомиллионный долг в формате рассрочки, из-за чего компания белгородца уже понесла убытки.
В КМАруде же сообщили, что «считают неуместным публичное обсуждение деталей коммерческих переговоров между двумя частными компаниями», а все вопросы решаются в «оперативном порядке».