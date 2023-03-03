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«Попали в очередь ждунов»: белгородский подрядчик подал в суд на КМАруду

3 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI

Подрядчик из Белгорода подал в суд на КМАруду из-за задолженности по договору

Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев сообщил о том, что его организация подаёт в суд на КМАруду: по словам мужчины, завод должен 11 млн рублей. Кроме того, претензии по задолженности есть и у других компаний.
Сюжет
Суд

По словам Хатунцева, его организация попала «в очередь ждунов» — компаний, которые ждут от губкинского завода выплат по договору. Согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент с АО «Комбинат КМАруда» денег по задолженности требуют:

  • ООО «Блочно-модульные конструкции», требует 8,6 млн рублей;
  • ООО Торговый Дом «Киселевский завод горного оборудования», требует 467 тыс. долларов;
  • АО Сукремльский чугунолитейный завод, требует 4,6 млн рублей;
  • ООО «Современные технологии заземления», требует 50 тыс. рублей, дело оставлено без движения;
  • ООО «ТрансТехноМаркет», требует 1,2 млн рублей;
  • ООО «Ацит», требует 1,6 млн рублей;
  • ООО «ВИК-Индустри», требует 3,2 млн рублей;
  • и ещё ряд компаний.
Фото: Картотека арбитражных дел

Напомним, что ранее Хатунцев пожаловался «Бел.Ру» на задержку губкинским комбинатом выплат по договору. Предприниматель утверждает, что КМАруда предлагает вернуть многомиллионный долг в формате рассрочки, из-за чего компания белгородца уже понесла убытки.

В КМАруде же сообщили, что «считают неуместным публичное обсуждение деталей коммерческих переговоров между двумя частными компаниями», а все вопросы решаются в «оперативном порядке».

Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
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