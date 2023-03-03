«Попали в очередь ждунов»: белгородский подрядчик подал в суд на КМАруду

Подрядчик из Белгорода подал в суд на КМАруду из-за задолженности по договору

Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев сообщил о том, что его организация подаёт в суд на КМАруду: по словам мужчины, завод должен 11 млн рублей. Кроме того, претензии по задолженности есть и у других компаний.