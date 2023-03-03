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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Почти две недели в Белгородской области не могут найти 42-летнего мужчину

3 марта 2023, 06:32
Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
О местонахождении жителя Прохоровского района ничего не известно с 19 февраля. Основные приметы пропавшего мужчины сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Прохоровке пропал без вести 42-летний Андрей Соловьёв. Его местонахождение неизвестно с 19 февраля.

Приметы разыскиваемого: рост 163 см, телосложение нормальное, глаза голубые, очень короткие русые волосы. Во что был одет белгородец, неизвестно.

Информацию о мужчине можно сообщить на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или 112.

В регионе продолжаются поиски белгородца, пропавшего 9 февраля. При себе у него была спортивная сумка.

В Старом Осколе всё ещё ищут 31-летнего мужчину, который ушёл из дома в тапках. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля.

Ранее в Белгороде нашли тело парня, пропавшего 14 февраля. Белгородец вышел в одной футболке и шортах несмотря на холод.

Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
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#Ольга Аксёнова#Лиза Алерт#Поиск#Пропавший мужчина#Общество#Белгородская область#Прохоровский район
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