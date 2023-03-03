Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Высокобюджетное жильё в Белгороде всё чаще стало уходить с молотка. Жители областного центра массово продают свои элитные дома с эксклюзивными дизайнами и новым ремонтом. Журналисты «Бел.Ру» изучили объявления, которые разместили в открытой базе по продаже недвижимости.
К примеру, всем известный микрорайон Новый. Это одна из любимых локаций белгородских бизнесменов и представителей власти времён Савченко. На 29 февраля количество предложений по продаже элитного жилья превышало 50. На первом месте по стоимости — особняк площадью 580 «квадратов» с прилегающей территорией в 80 соток. На территории коттеджа находится основной и гостевой дом (с бассейном), а также летняя кухня. В описании сказано, что в коттедже выполнен авторский ремонт с применением высококачественных отделочных материалов, а в интерьере используются эксклюзивные дизайнерские детали. И за всё это продавец хочет получить 69,9 млн рублей.
Немного скромнее запросы у владельца дома площадью 273,2 «квадрата» на участке 14 соток. В описании сказано, что дом построен из экологически чистых, современных материалов с участием лучших специалистов. В нём есть видеонаблюдение, охранная сигнализация, принудительная приточная вентиляция, центральная канализация, фильтрация, подогрев воздуха, камин натуральный из мрамора. А на территории участка находится сад с множеством декоративных, эксклюзивных и редких хвойных растений и кустарников. Стоимость владений составляет 52 млн рублей. Столько же за свою недвижимость просит и владелец дома площадью 150 «квадратов» с «эксклюзивным проектом».
В целом, в данном микрорайоне самое дешёвое предложение — дом 84 «квадрата» на участке 7,6 соток. За него просят «всего» 8,1 млн рублей. Кроме одноэтажного дома хозяин готов оставить «в подарок» всю мебель и технику.
Ещё порядка 30 элитных домов продают в Дубовом. Среди самых дорогих вариантов — выполненный в классическом стиле коттедж с мебелью площадью 190 «квадратов». За него просят 25 млн рублей. Столько же хотят выручить за дом 220 м² с кованной смотровой площадкой на участке. А среди самых бюджетных вариантов — кирпичный дом 75 м² с двумя спальнями и залом.
Как рассказал «Бел.Ру» руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский, белгородцы действительно стали чаще продавать элитную недвижимость. Тенденция наметилась с начала СВО. И сегодняшний день не является исключением — всё чаще на рекламных площадках недвижимости появляются объявления о продаже элитных объектов.
Эксперт добавил, что в основном продают недвижимость в Юго-Западном микрорайоне Белгорода, Репном, в посёлках Комсомольский и Стрелецкое. Но также не являются исключением и другие населённые пункты Белгородского района.
Если кому-то необходимо срочно продать недвижимость и уехать, они продают объекты дешевле. На такие дома спрос есть. Если же продавец оценивает свою элитную недвижимость дорого, она не продаётся. Дорогая недвижимость сейчас в Белгороде переживает кризис, её покупают, если цена гораздо ниже рыночной, иначе она просто не покупается.
Александр Мильский
Мильский добавил, что люди стали чаще продавать элитную недвижимость из-за боязни утраты. Также некоторые планируют уехать из Белгорода и вложить вырученные деньги от продажи в покупку другой недвижимости.
Действительно, дорогие объекты стали чаще продаваться, но покупаться чаще не стали. На рынок «вылетело» много объявлений. Это касается как домов, так и дорогих земельных участков. Но всё зависит от стоимости — если она низкая из-за срочной продажи, объект купят.
Александр Мильский
Напомним, ранее эксперты рассказали, что цены на недвижимость в Белгороде после активного падения в 2023 году стабилизировались. В настоящее время в областном центре цены «весьма гуманные». Недвижимость можно покупать как инвестицию или в свою собственность.
При этом состояние рынка недвижимости в Белгороде будет зависеть от экономической обстановки и спецоперации. Однако стройка и продажа объектов в области продолжатся в любом случае.