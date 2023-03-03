К примеру, всем известный микрорайон Новый. Это одна из любимых локаций белгородских бизнесменов и представителей власти времён Савченко. На 29 февраля количество предложений по продаже элитного жилья превышало 50. На первом месте по стоимости — особняк площадью 580 «квадратов» с прилегающей территорией в 80 соток. На территории коттеджа находится основной и гостевой дом (с бассейном), а также летняя кухня. В описании сказано, что в коттедже выполнен авторский ремонт с применением высококачественных отделочных материалов, а в интерьере используются эксклюзивные дизайнерские детали. И за всё это продавец хочет получить 69,9 млн рублей.