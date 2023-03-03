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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

На Щорса в Белгороде появились дублирующие дорожные знаки

3 марта 2023, 13:01
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Знаки установили в районе «Водстроя» и улицы Костюкова. В пресс-службе мэрии объяснили их появление целями повышения безопасности на дороге.

В областном центре продолжают работать над безопасностью на дорогах. С этой целью дублирующие дорожные знаки появились на Щорса в районе «Водстроя» и Костюкова.

«Дублирующие знаки, расположенные на противоположной стороне дороги, помогают водителям лучше ориентироваться и снижают риск аварийных ситуаций», — объяснили в администрации города.

Для установки новых знаков на Щорса перекрывали полосу движения общественного транспорта.

Ранее в целях безопасности снизили скорость движения на спуске от БГТУ им. В. Г. Шухова на улице Костюкова.

Однако в городе пока остаётся закрытым участок на Михайловском шоссе. Дорогу закрыли ещё в марте 2022 года по причине порыва на сетях водоотведения.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
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#Ольга Аксёнова#Улица Щорса#Дорожные знаки#Город#Новости Белгорода#Щорса#Белгородская область#Белгород
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