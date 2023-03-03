На Щорса в Белгороде появились дублирующие дорожные знаки

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В областном центре продолжают работать над безопасностью на дорогах. С этой целью дублирующие дорожные знаки появились на Щорса в районе «Водстроя» и Костюкова.
«Дублирующие знаки, расположенные на противоположной стороне дороги, помогают водителям лучше ориентироваться и снижают риск аварийных ситуаций», — объяснили в администрации города.
Для установки новых знаков на Щорса перекрывали полосу движения общественного транспорта.
Ранее в целях безопасности снизили скорость движения на спуске от БГТУ им. В. Г. Шухова на улице Костюкова.
Однако в городе пока остаётся закрытым участок на Михайловском шоссе. Дорогу закрыли ещё в марте 2022 года по причине порыва на сетях водоотведения.