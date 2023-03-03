Металлоинвест обсудил развитие сотрудничества с малым бизнесом Белгородской области

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Организатором мероприятия выступило Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области совместно с центром «Мой бизнес».
Участники конференции обсудили варианты выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между крупными промышленными предприятиями и потенциальными поставщиками в новых экономических условиях. В частности, были рассмотрены механизмы закупочных процедур, способы повышения объёмов продаж и увеличения прибыли через участие в закупках, подробно проанализирована номенклатура закупаемых крупными предприятиями горно-металлургического комплекса товаров и услуг.
Металлоинвест обеспечивает прозрачность процедур и критериев выбора поставщиков. На базе площадки B2B-Center Компания создала единое информационное пространство для взаимодействия с поставщиками, которое предоставляет гибкий сервис для управления жизненным циклом поставщика. Интеграция решения B2B-Center с корпоративной учетной системой SAP ERP S4/HANA позволила Металлоинвесту консолидировать и обрабатывать данные контрагентов, использовать скоринговую модель для квалификации поставщиков по группам закупок и отслеживать эффективность взаимодействия.
Также на площадке B2B-Center Компания в тестовом режиме реализует модель закупки по чертежу заказчика по этапам. Закупочная процедура предусматривает возможность для потенциальных поставщиков подать заявку не только на поставку требуемого готового изделия, но также на поставку заготовки для него или на услуги по обработке заготовки. Руководитель проектного офиса по импортозамещению Металлоинвеста Владимир Ананьев отметил, что такая модель сможет позволить максимально эффективно использовать имеющиеся в регионе мощности и усилить кооперацию производителей.
Более года назад Металлоинвест запустил в промышленную эксплуатацию корпоративный интернет-магазин для внутренних закупок низкостоимостных материалов по каталогам от крупных федеральных сетей. Интернет-магазин организован по принципу маркетплейса, обеспечивающего доступность широкой номенклатуры, высокое качество материалов и рыночные цены. Для заказа доступен инструмент, электротехника, строительные материалы, IT-оборудование. В каталоге размещены описания, технические характеристики и фотографии товаров, создан функционал для подбора аналогов по стоимости и качеству. Процедура оформления заказа, включая коммуникацию с поставщиком, происходит полностью в режиме онлайн, шаги процесса стандартизированы и интуитивно понятны.
Данные онлайн-ресурсы позволяют потенциальным поставщикам оперативно взаимодействовать со службой закупок Металлоинвеста.
«Предприятия Металлоинвеста справились с новыми вызовами и продолжают бесперебойное производство, — отметил Владимир Ананьев. — Эффективная и надежная работа предприятий во многом гарантирована благодаря выстроенным и прозрачным механизмам взаимодействия с потенциальными поставщиками, готовности сторон к открытому и конструктивному диалогу. Уже сейчас мы наметили несколько направлений по дальнейшему увеличению закупок у местных производителей оборудования».