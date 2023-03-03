Металлоинвест обсудил развитие сотрудничества с малым бизнесом Белгородской области

Также на площадке B2B-Center Компания в тестовом режиме реализует модель закупки по чертежу заказчика по этапам. Закупочная процедура предусматривает возможность для потенциальных поставщиков подать заявку не только на поставку требуемого готового изделия, но также на поставку заготовки для него или на услуги по обработке заготовки. Руководитель проектного офиса по импортозамещению Металлоинвеста Владимир Ананьев отметил, что такая модель сможет позволить максимально эффективно использовать имеющиеся в регионе мощности и усилить кооперацию производителей.