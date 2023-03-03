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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Мэрия Белгорода добилась демонтажа торгового павильона на остановке Мичурина

3 марта 2023, 13:25
Фото: Google Карты
скришнот Google Карты
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил исковые требования мэрии Белгорода и обязал предпринимателя снести торговый павильон на остановке Мичурина.
Сюжет
Суд

Таким образом, ИП Максим Золотов обязан демонтировать торговый павильон и привести земельный участок площадью 168 кв.м в «пригодное для дальнейшего использования состояние». Срок на это — 10 дней.

В случае, если сделано это не будет, мэрия вправе самостоятельно выполнить демонтаж постройки, перенеся все понесённые расходы на предпринимателя. Также Золотов должен заплатить 6 тыс. рублей за госпошлину и подписать отказ от встречных исков. О какой-либо компенсации предпринимателю в решении от 21 февраля ничего не говорится. 

Отметим, что разбирательства по делу начались ещё в мае прошлого года. За это время успела уйти в отставку судья, ведущая дело, несколько раз производство останавливалось, высказывались даже предположения о перемирии.

Что касается ИП Максима Золотова, то зарегистрировано оно в 2009 году. Сфера деятельности предпринимателя — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Напомним, что сейчас мэрия также пытается через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате для «муниципальных нужд».

Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
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