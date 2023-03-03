Мэрия Белгорода добилась демонтажа торгового павильона на остановке Мичурина

В случае, если сделано это не будет, мэрия вправе самостоятельно выполнить демонтаж постройки, перенеся все понесённые расходы на предпринимателя. Также Золотов должен заплатить 6 тыс. рублей за госпошлину и подписать отказ от встречных исков. О какой-либо компенсации предпринимателю в решении от 21 февраля ничего не говорится.