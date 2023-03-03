Мэрия Белгорода добилась демонтажа торгового павильона на остановке Мичурина

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Таким образом, ИП Максим Золотов обязан демонтировать торговый павильон и привести земельный участок площадью 168 кв.м в «пригодное для дальнейшего использования состояние». Срок на это — 10 дней.
В случае, если сделано это не будет, мэрия вправе самостоятельно выполнить демонтаж постройки, перенеся все понесённые расходы на предпринимателя. Также Золотов должен заплатить 6 тыс. рублей за госпошлину и подписать отказ от встречных исков. О какой-либо компенсации предпринимателю в решении от 21 февраля ничего не говорится.
Отметим, что разбирательства по делу начались ещё в мае прошлого года. За это время успела уйти в отставку судья, ведущая дело, несколько раз производство останавливалось, высказывались даже предположения о перемирии.
Что касается ИП Максима Золотова, то зарегистрировано оно в 2009 году. Сфера деятельности предпринимателя — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Напомним, что сейчас мэрия также пытается через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате для «муниципальных нужд».