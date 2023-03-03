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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

3 марта 2023, 10:51
Фото: Bel.ru

Панков в Белгородской области вновь попал под огонь ВСУ

Судя по СМС-рассылке, обстрел произошёл в хуторе Панков. Официальных комментариев по ситуации пока нет.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 3 марта попал хутор Панов. О последствиях пока ничего не известно. Местным жителям разослали СМС-сообщения с просьбой уйти в укрытия.

Это не первый обстрел за пятницу, 3 марта. Около полудня под огонь ВСУ попала Логачёвка в Валуйском горокруге. О последствиях тоже пока неизвестно.

Накануне под огонь ВСУ попали как минимум три населённых пункта в Белгородской области. Под обстрелом были село в Волоконовском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Устинка в Белгородском районе. По последнему населённому пункту известно, что повреждения получил один дом.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Панков
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