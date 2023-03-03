МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

Накануне под огонь ВСУ попали как минимум три населённых пункта в Белгородской области. Под обстрелом были село в Волоконовском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Устинка в Белгородском районе. По последнему населённому пункту известно, что повреждения получил один дом.