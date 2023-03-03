МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Под обстрел ВСУ 3 марта попал хутор Панов. О последствиях пока ничего не известно. Местным жителям разослали СМС-сообщения с просьбой уйти в укрытия.
Это не первый обстрел за пятницу, 3 марта. Около полудня под огонь ВСУ попала Логачёвка в Валуйском горокруге. О последствиях тоже пока неизвестно.
Накануне под огонь ВСУ попали как минимум три населённых пункта в Белгородской области. Под обстрелом были село в Волоконовском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Устинка в Белгородском районе. По последнему населённому пункту известно, что повреждения получил один дом.