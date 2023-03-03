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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Крюк, Бабка и Нина: населённые пункты Белгородской области с забавными названиями

3 марта 2023, 12:27
Фото: "Яндекс-карта"

В Белгородской области много населённых пунктов с забавными названиями

На территории региона находятся более 1500 населённых пунктов. Среди них, например, такие, как Крюк, Нина и Тараканов. Журналисты «Бел.Ру» собрали самые забавные названия.

Начнём с села Крюк, которое находится в Новооскольском горокруге. Это небольшой населённый пункт, в котором проживает 139 человек.

Село Кукаречин — расположено в Алексеевском горокруге. В настоящее время там сохранился один дом, есть также кладбище и небольшой пляж на пруду.

В Губкинском горокруге есть село Лопухинка. На 1 февраля 2023 численность населения составляла 226 человек. Один из самых известных населённых пунктов Белгородской области — село Мухоудеровка (Алексеевский горокруг). В 2019 году Мухоудеровка участвовала в конкурсе на самое весёлое название. Но в финале уступила населённым пунктам Свиногорье (Татарстан) и Мошонки (Калужская область). Всего Мухоудеровка получила 7,79% голосов (9159).

Следующее забавное название — Непхаево. Хутор находится в Яковлевском горокруге. А в Волоконовском горокруге в составе Ютановского сельского поселения есть хутор Нина. В 2010 году там проживало 60 человек.

Посёлок Рай и село Солнцевка (Волоконовский и Белгородский районы соответственно). В Раю 13 лет назад проживало всего восемь человек, а в Солнцевке на 1 декабря 2022 года численность населения составляла 31 человек.

Среди праздничных названий — село Старохмелевое (Чернянский район) и посёлок Хмелевое (Корочанский район). В этот список можно добавить село Конопляновка Валуйского горокруга и село Бочковка Белгородского района.

Интересное название у посёлка Стойло, который находится в Старооскольском горокруге. Название от слова «стойло», «стойбище» — стоянка в поле и само место, стан, становище.

Среди названий из мира природы: село Уточка (Красногвардейский район), село Чайки (Белгородский район), посёлок Барсук (Новооскольский горокруг) и хутор Зайцево Губкинского горокруга.

Населённые пункты со съедобным названием:

  • село Бубликово, Алексеевский горокруг;
  • село Галушки, Вейделевский район;
  • хутор Голубцов, Вейделевский район.

А среди сёл и хуторов, в названиях которых есть герои сказок и книг:

  • село Кощеево, Корочанского района
  • хутор Антошкин, Красногвардейский район
  • село Цибулевка, Ракитянский район
  • хутор Водяной, Белгородский район
  • хутор Бабка, Валуйского горокруга
  • хутор Тараканов, Алексеевский горокруг.
Белгородское село Мухоудеровка может победить в конкурсе на самое весёлое название
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#Кристина Семенчук#Сёла#Хутор#Название#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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