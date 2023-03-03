Крюк, Бабка и Нина: населённые пункты Белгородской области с забавными названиями

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Начнём с села Крюк, которое находится в Новооскольском горокруге. Это небольшой населённый пункт, в котором проживает 139 человек.
Село Кукаречин — расположено в Алексеевском горокруге. В настоящее время там сохранился один дом, есть также кладбище и небольшой пляж на пруду.
В Губкинском горокруге есть село Лопухинка. На 1 февраля 2023 численность населения составляла 226 человек. Один из самых известных населённых пунктов Белгородской области — село Мухоудеровка (Алексеевский горокруг). В 2019 году Мухоудеровка участвовала в конкурсе на самое весёлое название. Но в финале уступила населённым пунктам Свиногорье (Татарстан) и Мошонки (Калужская область). Всего Мухоудеровка получила 7,79% голосов (9159).
Следующее забавное название — Непхаево. Хутор находится в Яковлевском горокруге. А в Волоконовском горокруге в составе Ютановского сельского поселения есть хутор Нина. В 2010 году там проживало 60 человек.
Посёлок Рай и село Солнцевка (Волоконовский и Белгородский районы соответственно). В Раю 13 лет назад проживало всего восемь человек, а в Солнцевке на 1 декабря 2022 года численность населения составляла 31 человек.
Среди праздничных названий — село Старохмелевое (Чернянский район) и посёлок Хмелевое (Корочанский район). В этот список можно добавить село Конопляновка Валуйского горокруга и село Бочковка Белгородского района.
Интересное название у посёлка Стойло, который находится в Старооскольском горокруге. Название от слова «стойло», «стойбище» — стоянка в поле и само место, стан, становище.
Среди названий из мира природы: село Уточка (Красногвардейский район), село Чайки (Белгородский район), посёлок Барсук (Новооскольский горокруг) и хутор Зайцево Губкинского горокруга.
Населённые пункты со съедобным названием:
А среди сёл и хуторов, в названиях которых есть герои сказок и книг: