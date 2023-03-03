Крюк, Бабка и Нина: населённые пункты Белгородской области с забавными названиями

В Губкинском горокруге есть село Лопухинка. На 1 февраля 2023 численность населения составляла 226 человек. Один из самых известных населённых пунктов Белгородской области — село Мухоудеровка (Алексеевский горокруг). В 2019 году Мухоудеровка участвовала в конкурсе на самое весёлое название. Но в финале уступила населённым пунктам Свиногорье (Татарстан) и Мошонки (Калужская область). Всего Мухоудеровка получила 7,79% голосов (9159).