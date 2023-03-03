Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Как белгородцам попасть на приём к узким специалистам

3 марта 2023, 07:25
Фото: 1MI

Министр здравоохранения озвучил алгоритм записи белгородцев к узким специалистам

Попасть на приём к узким специалистам можно только после посещения лечащего врача. Однако есть и исключения. Подробнее рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По словам чиновника, есть федеральная норма, согласно которой пациент может записаться к узкому специалисту только через своего лечащего врача (участкового терапевта, педиатра или врача общей практики).

Если врач видит, что нужна консультация и помощь оказывается в плановом порядке, он направляет к узкому специалисту. Если помощь необходимо оказать экстренно, для этого есть скорая помощь, отделение или неотложный кабинет, который работает в каждой поликлинике.
Андрей Иконников

Иконников также добавил, что если человек находится на лечении у узкого специалиста либо состоит на диспансерном учёте, врач его записывает на приём сам, либо это может сделать пациент.

Во всех остальных случаях попасть к узкому специалисту можно только через терапевта. Это норма принята по всей Российской Федерации.
Андрей Иконников

Напомним, ранее стало известно, что белгородцы стали чаще жаловаться на невозможность записаться к врачу. Больше всего обращений поступало от жителей Белгорода и Старого Оскола.

 

«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу
Узнать подробнее
Читайте также:
Врач Александр Розанов: В борьбе с курением ультиматумы не работаютОсуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого ОсколаВ планах белгородского минздрава трудоустроить 306 врачей в 2023 году
#Запись#Врач#Узкий специалист#Жалобы#Белгородская область#Андрей иконников#Кристина Семенчук#Медицина
Подпишитесь
История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
Сегодня, 11:29
В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника
Сегодня, 07:58
МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
Сегодня, 10:51
Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута
Сегодня, 11:42
Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров
Сегодня, 07:27
СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А
Сегодня, 07:35