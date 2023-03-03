Как белгородцам попасть на приём к узким специалистам

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам чиновника, есть федеральная норма, согласно которой пациент может записаться к узкому специалисту только через своего лечащего врача (участкового терапевта, педиатра или врача общей практики).
Если врач видит, что нужна консультация и помощь оказывается в плановом порядке, он направляет к узкому специалисту. Если помощь необходимо оказать экстренно, для этого есть скорая помощь, отделение или неотложный кабинет, который работает в каждой поликлинике.
Андрей Иконников
Иконников также добавил, что если человек находится на лечении у узкого специалиста либо состоит на диспансерном учёте, врач его записывает на приём сам, либо это может сделать пациент.
Во всех остальных случаях попасть к узкому специалисту можно только через терапевта. Это норма принята по всей Российской Федерации.
Андрей Иконников
Напомним, ранее стало известно, что белгородцы стали чаще жаловаться на невозможность записаться к врачу. Больше всего обращений поступало от жителей Белгорода и Старого Оскола.