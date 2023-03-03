«Интеррос» добился от «Русала» введения в СД «Норникеля» независимых директоров

Так, председателем комитета по стратегии стал Денис Александров, главой комитета по корпоративному управлению и кадрам был избран Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета СД по бюджету стал Егор Шейбак. Кандидатуру Егора Шейбака рекомендовал гендиректор “Интерроса” и член СД “Норникеля” Сергей Батехин, который ранее работал в этой должности, но сложил с себя полномочия. Как пишет “Коммерсант”, именно Батехин выступил инициатором избрания независимых директоров. Об этом пишет newizv.ru.