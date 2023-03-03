«Интеррос» добился от «Русала» введения в СД «Норникеля» независимых директоров

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Так, председателем комитета по стратегии стал Денис Александров, главой комитета по корпоративному управлению и кадрам был избран Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета СД по бюджету стал Егор Шейбак. Кандидатуру Егора Шейбака рекомендовал гендиректор “Интерроса” и член СД “Норникеля” Сергей Батехин, который ранее работал в этой должности, но сложил с себя полномочия. Как пишет “Коммерсант”, именно Батехин выступил инициатором избрания независимых директоров. Об этом пишет newizv.ru.
Компания “Русал” предложила переизбрать председателя совета директоров “Норникеля” Андрея Бугрова. Однако предложенная компанией кандидатура Евгения Шварца не смогла бы стать независимой стороной, так как в прошлом году он занял пост неисполнительного директора СД “Русала” по вопросам экологии.
Отмечается, что с марта 2013 года председателем совета директоров “Норникеля” был независимый директор Гарет Пенни, который в марте прошлого года ушел в отставку. После него председателем совета был избран Андрей Бугров, который ранее занимал должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию.
Эксперты отмечают, что повышение влияния независимых директоров позволит повысить уровень управления компанией на основании российского законодательства и лучших мировых практик.
“Норникель” является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Кроме того, обладает приличными запасами никелевой руды, производит платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.
На сегодняшний день география его поставок насчитывает более трех десятков стран. Производство компании расположено в России - в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.