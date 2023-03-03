Хакими предъявили обвинение в изнасиловании

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно данным источника, накануне игрок дал показания, явившись в суд по повестке, после чего ему были выдвинуты обвинения и он был помещен под судебный надзор.
Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка обратилась в полицию, рассказав, что познакомилась с Хакими в соцсетях, а затем приехала к нему в гости, где тот начал приставать к ней.
Отмечается, что Хакими отверг все обвинения, «ПСЖ» также поддержал своего игрока. Хакими продолжает тренироваться в общей группе парижан.