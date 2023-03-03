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Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Хакими предъявили обвинение в изнасиловании

Сегодня, 17:52
Французская прокуратура предъявила обвинение в изнасиловании футболисту сборной Марокко Ашрафу Хакими, в данный момент выступающему в составе «ПСЖ».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным источника, накануне игрок дал показания, явившись в суд по повестке, после чего ему были выдвинуты обвинения и он был помещен под судебный надзор.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка обратилась в полицию, рассказав, что познакомилась с Хакими в соцсетях, а затем приехала к нему в гости, где тот начал приставать к ней.

Отмечается, что Хакими отверг все обвинения, «ПСЖ» также поддержал своего игрока. Хакими продолжает тренироваться в общей группе парижан.

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