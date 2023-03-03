Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
ФСБ опубликовала видео с расстрелянными в Брянской области автомобилями ВАЗ и «Нива». Накануне в регионе погибли два водителя в результате атаки ВСУ. На кадры попали не только машины, но и оставленные на месте оружие и боеприпасы.
Накануне в Брянскую область зашли диверсанты. Погибли два мирных жителя. Ранения получил ребёнок. Последний попал в больницу. Стало известно, что его прооперировали. Жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.
Напомним, ВСУ атаковали не один населённый пункт региона. Под миномётный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, однако повреждения получили два дома.