Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

ФСБ опубликовала видео с расстрелянными в Брянской области автомобилями

3 марта 2023, 09:27
Фото: скриншот из видео ФСБ
На кадры попали водители автомобилей, которые погибли после атаки диверсантов накануне. На записи видны найденные на месте оружие и боеприпасы.
Сюжет
ФСБ

ФСБ опубликовала видео с расстрелянными в Брянской области автомобилями ВАЗ и «Нива». Накануне в регионе погибли два водителя в результате атаки ВСУ. На кадры попали не только машины, но и оставленные на месте оружие и боеприпасы.

Видео: ФСБ

Накануне в Брянскую область зашли диверсанты. Погибли два мирных жителя. Ранения получил ребёнок. Последний попал в больницу. Стало известно, что его прооперировали. Жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Напомним, ВСУ атаковали не один населённый пункт региона. Под миномётный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, однако повреждения получили два дома.

Пострадавшего при атаке ДРГ на брянское село ребёнка успешно прооперировали
Узнать подробнее
Читайте также:
Брянский губернатор рассказал о погибшем и пострадавшем в результате атаки ДРГСМИ: украинская ДРГ взяла несколько человек в заложники под БрянскомДРГ проникла в Брянскую область и открыла огонь: есть погибший, пострадал ребёнок
#Наталья Корявых#ФСБ#Брянская область#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Ребёнок#ДРГ#Видео
Подпишитесь
История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
Сегодня, 11:29
В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника
Сегодня, 07:58
МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
Сегодня, 10:51
Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута
Сегодня, 11:42
Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров
Сегодня, 07:27
СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А
Сегодня, 07:35