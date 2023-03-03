ФСБ опубликовала видео с расстрелянными в Брянской области автомобилями ВАЗ и «Нива». Накануне в регионе погибли два водителя в результате атаки ВСУ. На кадры попали не только машины, но и оставленные на месте оружие и боеприпасы.