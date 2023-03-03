Экс-полицейского в Белгородской области наказали за мелкую взятку от военного

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Краснояружском районе бывший полицейский попросил 10 тыс. рублей у военнослужащего без водительских прав. Из-за взятки правоохранитель попал под суд.
Как установило следствие, 9 августа 2022 года сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Приора», за рулём которого сидел военнослужащий. Выяснилось, что водительских прав у него нет. С собой он вёз четыре магазина к автоматическому оружию.
Обвиняемый предложил «закрыть глаза» на нарушения за 10 тыс. рублей. Военнослужащий согласился и перевёл деньги знакомому полицейского.
Последнего осудили и оштрафовали на 90 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.