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Published Сегодня, 07:31

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Экс-полицейского в Белгородской области наказали за мелкую взятку от военного

3 марта 2023, 07:31
Фото: 1MI
Бывший правоохранитель согласился отпустить военнослужащего без водительских прав за 10 тыс. рублей. Полицейского оштрафовали на 90 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

В Краснояружском районе бывший полицейский попросил 10 тыс. рублей у военнослужащего без водительских прав. Из-за взятки правоохранитель попал под суд.

Как установило следствие, 9 августа 2022 года сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Приора», за рулём которого сидел военнослужащий. Выяснилось, что водительских прав у него нет. С собой он вёз четыре магазина к автоматическому оружию.

Обвиняемый предложил «закрыть глаза» на нарушения за 10 тыс. рублей. Военнослужащий согласился и перевёл деньги знакомому полицейского.

Последнего осудили и оштрафовали на 90 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Пойманному на взятке белгородцу пришлось погасить штраф, чтобы уехать за границу
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснояружский район#Суд#Общество#Полицейский#Военный#Взятка
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