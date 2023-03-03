Двух мужчин осудили в Белгородской области за незаконное хранение 2647 рогов сайгака

Однако мужчин задержали правоохранительные органы. Рога у мужчин изъяли и передали на хранение в камеру вещественных доказательств. А задержанных осудили. Суд признал нарушителей виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную Книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».