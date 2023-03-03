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Posted Сегодня, 21:22

Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:24

Updated Сегодня, 21:24

Двух мужчин осудили в Белгородской области за незаконное хранение 2647 рогов сайгака

2 марта 2023, 21:22
Фото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
Мужчины привезли рога из Самары, чтобы продать их в Белгороде. Правоохранительные органы конфисковали рога, а преступников арестовали.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, двое мужчин решили заработать на рогах ценных диких животных, которые занесены в Красную книгу. Мужчины приобрели в Самаре 2 647 рогов сайгака и перевезли в Белгород.

Однако мужчин задержали правоохранительные органы. Рога у мужчин изъяли и передали на хранение в камеру вещественных доказательств. А задержанных осудили. Суд признал нарушителей виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную Книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Из-за совершённого преступления мужчины проведут в исправительной колонии общего режима по пять лет.

Административным органом СИТЕС в РФ было принято решение передать 20 рогов сайгака в московский «Дарвиновский музей». Оставшиеся 2 627 рогов будут уничтожены.

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#Александра Склярова#Рога#Красная книга#Происшествия#Преступление#Белгородская область
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