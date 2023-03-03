Доктор биологических наук назвала причины нашествия птиц под Белгородом

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Ранее белгородцы сняли на видео нашествие птиц в Шебекинском горокруге. Журналист «Бел.Ру» выяснила у директора экспозиционно-выставочного центра «Природа Белогорья» НИУ «БелГУ» Марины Гречитаевой, с чем связано подобное явление.
По словам эксперта, из-за качества видео с точностью определить, какие это птицы, сложно, но ,скорее всего, это были грачи: «Это перелётные птицы. А серых ворон здесь практически нет».
Скопление птиц на участке могло произойти из-за того, что почва оголилась и прогрелась. Также на участке могли быть разбросаны зёрна или из почвы вылезли кормовые объекты, которые привлекли внимание стаи.
Может быть, стая присела отдохнуть на пути своей миграции. Необходимо проследить, надолго ли стая там расположилась или это была временная остановка.
Марина Гречитаева
Напомним, что в прошлом году белгородцы заподозрили голубей в «биологическом терроризме». О птицах белгородка рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. По её словам, больные голуби в районе улицы Левобережной могли быть как-то связаны с биологическими лабораториями. У птиц взяли пробы, город ничем не заразился, информация оказалась ложной.