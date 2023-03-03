Доктор биологических наук назвала причины нашествия птиц под Белгородом

Напомним, что в прошлом году белгородцы заподозрили голубей в «биологическом терроризме». О птицах белгородка рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. По её словам, больные голуби в районе улицы Левобережной могли быть как-то связаны с биологическими лабораториями. У птиц взяли пробы, город ничем не заразился, информация оказалась ложной.