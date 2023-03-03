ДНД в Белгороде помогли выявить 2 тысячи правонарушений

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Более 2 тыс. нарушений помогли выявить дружинники в Белгороде. Нарушали белгородцы в основном общественный порядок или правила дорожного движения.
При содействии ДНД полиция задержала 51 преступника. Последние занимались сбытом наркотиков, кражами, незаконной транспортировкой оружия. Таких результатов дружинники достигли по итогам 2022 года.
Также членов ДНД наградили благодарственными письмами. По данным городской администрации, в Белгороде собрано четыре дружины, в которые входит 461 человек.
Напомним, всего в Белгородской области собрали 383 народные дружины. В рядах добровольцев насчитывается 6300 человек. Они вместе с полицией патрулируют приграничные районы.