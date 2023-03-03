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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Для абитуриентов из Белгородской области могут ввести квоты в вузах

3 марта 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Рособрнадзоре предложили выделить квоты на поступление в вузы для выпускников Брянской, Белгородской и Курской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

В Рособрнадзоре предложили обсудить вопрос о создании квот в вузах для абитуриентов из регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Планируется посчитать количество выпускников, поступающих в вузы, а также узнать, какие учебные заведения они выбирают.

«И дальше, может быть, с Министерством образования и науки (они бюджетные места распределяют) обговорить какую-нибудь квоту доступную — выделить, как для целевиков», — сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Ранее для выпускников школ в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ, предложили ввести особый порядок государственной итоговой аттестации.

Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
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#Ольга Аксёнова#Квоты#Вуз#Поступление#Абитуриенты#Выпускники#Рособрнадзор#Приграничье#Общество#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Анзор Музаев
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