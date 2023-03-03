Для абитуриентов из Белгородской области могут ввести квоты в вузах

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Рособрнадзоре предложили обсудить вопрос о создании квот в вузах для абитуриентов из регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Планируется посчитать количество выпускников, поступающих в вузы, а также узнать, какие учебные заведения они выбирают.
«И дальше, может быть, с Министерством образования и науки (они бюджетные места распределяют) обговорить какую-нибудь квоту доступную — выделить, как для целевиков», — сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.
Ранее для выпускников школ в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ, предложили ввести особый порядок государственной итоговой аттестации.