Для абитуриентов из Белгородской области могут ввести квоты в вузах

В Рособрнадзоре предложили обсудить вопрос о создании квот в вузах для абитуриентов из регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Планируется посчитать количество выпускников, поступающих в вузы, а также узнать, какие учебные заведения они выбирают.