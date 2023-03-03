Депутат слушал послание президента с лапшой на ушах и попал под дело о дискредитации

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России. В отношении самарца составлен административный протокол, а дело направили в суд.
Михаил Абдалкин опубликовал видео, где он слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. В комитете по регламенту Самарской губернской думы посчитали, что выходка депутата недопустима и наносит «ущерб чести и достоинству других лиц».
Как пишет издание, депутата предложили лишить всех руководящих должностей в партии и исключить из КПРФ. Ему объявили «публичное порицание» и потребовали извиниться за своё поведение.