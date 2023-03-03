Депутат слушал послание президента с лапшой на ушах и попал под дело о дискредитации

Самарский коммунист повесил себе на уши лапшу и выложил в Сеть видео, как он слушает послание Владимира Путина. За это его потребовали исключить из партии и обвинили в дискредитации ВС РФ, пишут «Новые Известия».

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