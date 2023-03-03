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Депутат слушал послание президента с лапшой на ушах и попал под дело о дискредитации

3 марта 2023, 08:39
Фото: telegram Михаила Абдалкина
депутат слушал Путина с лапшой на ушах
Самарский коммунист повесил себе на уши лапшу и выложил в Сеть видео, как он слушает послание Владимира Путина. За это его потребовали исключить из партии и обвинили в дискредитации ВС РФ, пишут «Новые Известия».

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России. В отношении самарца составлен административный протокол, а дело направили в суд.

Михаил Абдалкин опубликовал видео, где он слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. В комитете по регламенту Самарской губернской думы посчитали, что выходка депутата недопустима и наносит «ущерб чести и достоинству других лиц».

Как пишет издание, депутата предложили лишить всех руководящих должностей в партии и исключить из КПРФ. Ему объявили «публичное порицание» и потребовали извиниться за своё поведение.

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#Ольга Аксёнова#Депутат#Обращение Путина#Лапша на ушах#Нарочно не придумаешь#Самарская область#Михаил Абдалкин
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