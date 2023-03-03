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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Четвёртый обстрел за день: населённый пункт под Белгородом вновь под огнём ВСУ

3 марта 2023, 13:51
Фото: Bel.ru

Устинка в Белгородском районе попала под обстрел ВСУ

Накануне при обстреле населённого пункта не обошлось без повреждений. Пока же официальных комментариев не поступало. За сутки это уже как минимум четвёртый обстрел в регионе.
Сюжет
Обстрел

Устинка в Белгородском районе — вновь под огнём ВСУ. Местным жителям пришли оповещения от МЧС. Людей просят переждать опасность в укрытиях.

За текущие сутки, 3 марта, это как минимум четвёртый обстрел в Белгородской области. Ранее сообщалось, что под огнём были Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге, Коновалово в Волоконовском районе. О последствиях обстрелов неизвестно.

Что касается Устинки, под огнём она была и накануне. Повреждения получили частный дом и ЛЭП. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Под обстрел ВСУ попало село Устинка
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