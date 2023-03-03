Четвёртый обстрел за день: населённый пункт под Белгородом вновь под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Устинка в Белгородском районе — вновь под огнём ВСУ. Местным жителям пришли оповещения от МЧС. Людей просят переждать опасность в укрытиях.
За текущие сутки, 3 марта, это как минимум четвёртый обстрел в Белгородской области. Ранее сообщалось, что под огнём были Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге, Коновалово в Волоконовском районе. О последствиях обстрелов неизвестно.
Что касается Устинки, под огнём она была и накануне. Повреждения получили частный дом и ЛЭП. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.