Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров

Причина в том, что весной прошлого года Microsoft закрыла для россиян опцию скачивания своих ОС, а обновить их можно только с помощью VPN. В декабре доступ к загрузке Windows, в том числе 10 и 11, вновь открыли, но без специального ключа (которые официально не продаются) на территории РФ активировать систему нельзя. К тому же, Microsoft официально не объявляла о возобновлении доступа к Windows из РФ, поэтому, как отмечает Сергей Половников, часть пользователей о подобной возможности не знают. Специалист также считает, что очередные санкции и геополитическая ситуация вновь может повлиять на доступ.