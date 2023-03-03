Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
На сегодняшний день в России порядка 20% пользователей (как граждан, так и организаций) установлены устаревшие версии Windows 7 и 8.1. В перерасчёте на машины цифра достигает порядка миллиона. Как рассказал «Известиям» специалист одной из digital-компаний, у юзеров, которые пользуются устаревшей версией Windows в России и в других странах, могут возникнуть трудности с доступом в интернет и его безопасностью.
Причина в том, что в конце прошлого — начале текущего года Microsoft, Google, Mozilla, Opera прекратили поддержку этих модификаций операционной системы (ОС) Microsoft. В ноябре 2022 года о решении объявила Mozilla (браузер Firefox), в начале текущего года — Opera и сама Microsoft (в Windows предустановлен её фирменный Edge). Последней в списке стала компания Google, которая заявила в начале февраля, что не будет обеспечивать работу Chrome для седьмой и восьмой версий этой ОС.
— Пользователям это грозит тем, что часть сайтов либо перестанет открываться, либо это будет происходить некорректно. Также есть риски утечки персональных данных. Это особенно тревожно, учитывая обнаружения постоянных уязвимостей в Chrome, — отметил собеседник в одной из digital-компаний.
Как рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Борис Ларин, пользователей, которые будут использовать данные браузеры, может подстерегать опасность. После окончания поддержки в публичном доступе появляются средства для удалённого исполнения кода, которыми смогут воспользоваться злоумышленники.
— Человеку будет достаточно перейти по ссылке на вредоносный сайт или зайти на легитимный с вредоносным баннером, и злоумышленники уже смогут получить полный контроль над компьютером, — добавил Ларин.
Ларин также считает, что в дальнейшем такие интернет-пользователи рискуют совсем остаться без доступа в Сеть. В связи с высоким риском заражения вирусами, разработчики, скорее всего, выпустят автоматическое обновление, которое полностью запретит пользоваться не обновляемыми браузерами на старых операционных системах.
С коллегами согласен и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Он отметил, что у 50–60 млн юзеров десктопных версий иностранных браузеров действительно могут возникнуть проблемы. В первую очередь, речь идёт о безопасности. Эксперт добавил, что крупные мировые IT-компании одновременно лишили пользователей возможности эксплуатировать старые модификации своих продуктов, вынуждая переходить на новые.
По словам Половникова, первоначально в Windows были встроены мощные инструменты для защиты от хакерских атак и вирусов, а новость о том, что их обновление прекратилось, для юзеров плохая.
По мнению Бориса Ларина, в данной ситуации наилучшим решением проблемы станет обновление ОС до актуальной поддерживаемой версии.
— Если это какая-то критическая система, где это сделать невозможно, то лучшим решением будет полностью ограничить ей доступ к интернету, — добавил эксперт.
Такого же мнения придерживается и собеседник «Известий» в одной из digital-компаний. Специалист советует «омолодить» Windows и западные разработчики браузеров. Однако на территории России официально сделать это не получится.
Причина в том, что весной прошлого года Microsoft закрыла для россиян опцию скачивания своих ОС, а обновить их можно только с помощью VPN. В декабре доступ к загрузке Windows, в том числе 10 и 11, вновь открыли, но без специального ключа (которые официально не продаются) на территории РФ активировать систему нельзя. К тому же, Microsoft официально не объявляла о возобновлении доступа к Windows из РФ, поэтому, как отмечает Сергей Половников, часть пользователей о подобной возможности не знают. Специалист также считает, что очередные санкции и геополитическая ситуация вновь может повлиять на доступ.
Несмотря на всё вышеперечисленное, участники рынка отметили, что избежать проблем, которые связаны с прекращением поддержки иностранных браузеров, поможет переход на российские аналоги.
Сергей Половников считает, что переход на отечественные браузеры был бы целесообразен. Ведь они не только работают со старыми версиями Windows, но и с сертификатами безопасности, без которых открыть многие ресурсы Рунета проблематично. Эксперт добавил, что по функциональности отечественные аналоги не уступают западным, поэтому их аудитория растёт. Например, по подсчётам Content-Review, сейчас «Яндекс Браузером» пользуется треть из примерно 80 млн российских пользователей.
— Очевидно, что каких-то катастроф, связанных с хакерскими атаками на лишившиеся поддержки браузеры или невозможностью открыть большую часть сайтов, не произойдет единомоментно, — отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Подытожив, эксперт добавил, что Internet Explorer от Microsoft не поддерживается уже много лет, но пользователи не заявляют о каких-то массовых и результативных атаках. При этом браузеры, которые не обновляют, в течение какого-то периода времени теряют возможность работать с новыми популярными технологиями, к примеру, нейросети, ChatGPT. Именно интерес к ним и может сподвигнуть человека обновить операционную систему и поменять браузер.