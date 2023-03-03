Белгородцы в Индии: сходство с СССР, цена килограмма акулы и сигареты за 10 рублей

В Индии есть четыре штата, где алкоголь полностью запрещён. Это Бихар, Гуджарат, Мизорам и Нагаленд, суммарное население этих штатов на 2011 год — около 162 миллионов человек. В остальном государстве таких суровых ограничений нет, но цены на акцизы выше, чем в Гоа. Бутылка местного рома объёмом 0,7 литра стоит 250 рублей, что вызывает невероятный энтузиазм у туристов из всех остальных индийских штатов и стран всего мира. Немногим дороже стоит белый ароматизированный ром этой же марки, с фруктовыми вкусами. Пиво, продающиеся пинтами, стоит 100 рублей, но для россиян, избалованных сортовым разнообразием, оно не представляет ничего особенного.

Дороговизну сигарет компенсирует наличие биди — тоненьких азиатских сигарет ручного изготовления. Они представляют собой нарезанные листья необработанного табака с примесью трав, завёрнутые в лист коромандельского чёрного дерева. Стоит пачка таких сигарет 10 рублей, что делает их хитом Индии в частности и Азии в целом.







