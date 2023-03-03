Белгородцы в Индии: сходство с СССР, цена килограмма акулы и сигареты за 10 рублей

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Накупавшись в ласковом океане, назагоравшись всласть, обретя временное жильё, самое время пройтись по магазинам и обустроить собственную кухню.
Невозможно изменить обычай индийцев готовить в кафе на сырой воде, а пить чай и есть суп так естественно и привычно русскому человеку.
Посетив любой небольшой магазин возле пляжа, можно впасть в некоторую растерянность. Здесь нет абсолютно никаких продуктов, только пачки чипсов, печенье, соусы, газировка и алкоголь. Эти магазины рассчитаны на туристов, у которых нет кухни в гостиничном номере, так что удача будет найти здесь кусок сыра или яйца.
Посуду нужно покупать в специальных лавках, отдельно - пластиковую, разнообразие который поражает, и отдельно - металлическую, которая продаётся на вес.
Сетевых продуктовых магазинов нет - все принадлежат разной степени зажиточности местным обитателям и продают тот ассортимент товаров, который владельцам покажется уместным.
Ни в одном магазине Индии, даже большом, не продаётся мясо. Изредка можно найти крошечные замороженные куриные тушки или котлеты для бургеров.
Рыбы нет совсем. В продуктовом смысле огромный двухэтажный супермаркет может предложить ненамного больше, чем туристические магазинчики, разве что количество видов чипсов и сладостей меняется.
Куриные колбаски и непальские пельмени момо - это самые сытные блюда, которые можно здесь найти.
Зато в процессе покупки можно обнаружить прелюбопытный момент - на каждом товаре написана цена, прямо как в Советском Союзе. Это очень удобно и предупреждает неопытных покупателей от чрезмерной наценки. Впрочем, торговцы возле пляжа просто наклеивают поверх цены свою на бумажном ценнике. Увидев такой, сразу понимаешь незатейливую, почти детскую логику этой аферы.
Купить фрукты, которыми так славится Индия, можно в одной из многочисленных фруктовых лавок. Вас обвесят и немного обманут с ценой, так что, если не хотите переплатить 10-20 процентов, просто спокойно уточните, сколько стоит каждый вид фруктов/овощей - это сразу снизит общую стоимость. Нужно сказать, что местные товары достаточно дёшевы, но часть фруктов везут из Вьетнама и Таиланда, их легко отличить по бумажной упаковке и наклейкам, что сказывается на цене, иногда сопоставимой с ценой в России.
Самые базовые местные овощи - картошка, морковь, лук, капуста, свёкла - стоят примерно одинаково, по 30-40 рублей за килограмм.
Местные фрукты - сладкие ананасы, душистая папайя, вяжущая гуава, кисловатый лонган и приторные чику - продают по 100-200 рублей за килограмм, что вызывает восторг у туристов и закономерное желание приобрести соковыжималку.
Очень удобно, что индийцы, покупая весовой товар, общаются на английском. Услышав цену, озвученную индийцу рядом, вы можете, уточнив, обеспечить такую же для себя. Всё же разница для «своих» туристов и «чужих» здесь существует, хоть и небольшая.
Рыбу можно купить у рыбаков прямо с лодок, а можно - у их жён в центрах скопления людей, будет немного дороже. Рынок пестрит большим выбором, иллюстрируя разнообразие местных вод и, к сожалению, Красную книгу. Индийские рыбаки не признают никаких правил по защите животных и вылавливают всё, что попадается.
Акулы, скаты, осьминоги, лобстеры, огромные креветки весом по 150-200 граммов - всё это складывается на прилавки или в коробы с серым льдом и продаётся поштучно или в килограммах. Этот лёд из кузова грузовика сгружают прямо на землю через каждые 50 метров.
Лобстеры стоят примерно полторы-две тысячи рублей за штуку. А маленькие акулы - по 600 рублей за килограмм.
За мясом идём в соседний павильон, вооружившись храбростью и небрезгливостью. Куры сидят живыми в клетках и ждут своей очереди - это непривычное зрелище для россиян, привыкших к хладным безликим тушкам в пакетах. Коз продают полутушами, а из свиней иногда кроме мяса делают колбаски, абсолютно несъедобные.
Так как для индийцев коровы — священные создания, они придумали скрестить коров с гаялами, дикими быками, и получить, через пару промежуточных вариантов, отличных животных — митхунов, которые священными не являются. Их мясо, молоко и тягловую силу используют по всей стране, без малейшего пиетета и неудобных аналогий. Так что на рынке можно найти мясо митхунов, не отличающееся от говядины. Цены на мясо, после пары минут торга, примерно такие же, как в России.
На рынке так же можно отыскать множество приправ, цветов для украшения автомобилей, ароматических палочек, тканей и одежды, самого разного качества и расцветки. Запахи, иногда - упоительно-пряные, а иногда - способные заставить заткнуть нос, умноженные на многолюдность и шум от бесконечного процесса торговли, делают тишину дома особенно желанной.
В Индии есть четыре штата, где алкоголь полностью запрещён. Это Бихар, Гуджарат, Мизорам и Нагаленд, суммарное население этих штатов на 2011 год — около 162 миллионов человек. В остальном государстве таких суровых ограничений нет, но цены на акцизы выше, чем в Гоа. Бутылка местного рома объёмом 0,7 литра стоит 250 рублей, что вызывает невероятный энтузиазм у туристов из всех остальных индийских штатов и стран всего мира. Немногим дороже стоит белый ароматизированный ром этой же марки, с фруктовыми вкусами. Пиво, продающиеся пинтами, стоит 100 рублей, но для россиян, избалованных сортовым разнообразием, оно не представляет ничего особенного.
Дороговизну сигарет компенсирует наличие биди — тоненьких азиатских сигарет ручного изготовления. Они представляют собой нарезанные листья необработанного табака с примесью трав, завёрнутые в лист коромандельского чёрного дерева. Стоит пачка таких сигарет 10 рублей, что делает их хитом Индии в частности и Азии в целом.