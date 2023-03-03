Белгородцев в выходные встретит сильный ветер

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В субботу, 4 марта, будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Днём без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с. Местами возможны порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от -5 °С до 0 °С. Днём воздух может прогреться до +5 °С. В Белгороде ночью от -1 °С до 0 °С, днём от +1 °С до +2 °С.
В воскресенье, 5 марта, небо немного прояснится. Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днём ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Ночью возможны порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток составит -5…0 °С. Днём столбик термометра покажет от -2 °С до +3 °С. В Белгороде ночью -2...-1 °С. Днём — 0...+1 °С.