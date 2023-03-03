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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Белгородцев в выходные встретит сильный ветер

3 марта 2023, 13:40
Фото: 1MI
4 марта будет облачно, ветрено, а местами выпадет небольшой снег, следует из прогноза регионального ГУ МЧС. Температура будет колебаться от -5 °С до +5 °С.
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Погода

В субботу, 4 марта, будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Днём без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с. Местами возможны порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от -5 °С до 0 °С. Днём воздух может прогреться до +5 °С. В Белгороде ночью от -1 °С до 0 °С, днём от +1 °С до +2 °С.

В воскресенье, 5 марта, небо немного прояснится. Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днём ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Ночью возможны порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток составит -5…0 °С. Днём столбик термометра покажет от -2 °С до +3 °С. В Белгороде ночью -2...-1 °С. Днём — 0...+1 °С.

Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года
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#Ольга Аксёнова#Погода#Прогноз погоды#Сильный ветер#Потепление#Общество#Белгородская область#Белгород
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