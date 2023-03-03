Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Белгородцев приглашают на забег в костюмах «Беги, дорогая, беги»

3 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI

8 Марта в Белгороде отметят праздничным забегом

Участие в забеге могут принять все желающие. Единственное условие: женщины должны быть в одежде розового или красного оттенков, а мужчины — в строгих костюмах, сказано на сайте «СпортСтанции».
Сюжет
Забег

Легкоатлетический забег «Беги, дорогая, беги» приурочен к Международному женскому дню. Дистанция составит пять километров. Участвовать могут даже дети, но с письменного согласия одного из родителей.

Зарегистрироваться можно на сайте или в день забега с 09:00. Бегунов будут ждать 8 марта напротив музея-диорамы в парке Победы. Старт — в 11:00.

Интересно, что участникам придётся соблюсти дресс-код: девушки должны подобрать одежду розовых и красных оттенков, а мужчины — костюмы в классическом стиле.

На финише бегуны получат памятные медали, а бегуньи — цветы.

Добавим, что желающие провести праздничный день не так активно могут посмотреть спектакли «Золотой цыплёнок» и «Водевили» с участием актёров мариупольского драматического театра.

В Белгороде 300 спортсменов приняли участие в забеге по пересечённой местности
Узнать подробнее
Читайте также:
В Центральном парке Белгорода провели забег с хаски: фотоВ Белгороде впервые пройдёт забег моржейЗабег, катание на упряжке и фотосессия с собаками: в Белгороде пройдёт «Хаски-Trail»
#Ольга Аксёнова#Забег#8 марта#Международный женский день#Спорт#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
Сегодня, 11:29
В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника
Сегодня, 07:58
МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
Сегодня, 10:51
Придётся потерпеть: в Алексеевском горокруге без автобусов остались два маршрута
Сегодня, 11:42
Без обновлений и с кибератаками: россияне могут остаться без популярных браузеров
Сегодня, 07:27
СМИ: общепит в Старом Осколе стал источником распространения вирусного гепатита А
Сегодня, 07:35