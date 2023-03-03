Белгородцев приглашают на забег в костюмах «Беги, дорогая, беги»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Легкоатлетический забег «Беги, дорогая, беги» приурочен к Международному женскому дню. Дистанция составит пять километров. Участвовать могут даже дети, но с письменного согласия одного из родителей.
Зарегистрироваться можно на сайте или в день забега с 09:00. Бегунов будут ждать 8 марта напротив музея-диорамы в парке Победы. Старт — в 11:00.
Интересно, что участникам придётся соблюсти дресс-код: девушки должны подобрать одежду розовых и красных оттенков, а мужчины — костюмы в классическом стиле.
На финише бегуны получат памятные медали, а бегуньи — цветы.
Добавим, что желающие провести праздничный день не так активно могут посмотреть спектакли «Золотой цыплёнок» и «Водевили» с участием актёров мариупольского драматического театра.