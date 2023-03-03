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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Белгородца отправили в колонию на два года за кражу сорочек, футболок и шорт

3 марта 2023, 12:13
Фото: 1MI
Мужчина украл различные предметы гардероба на более чем 26 тыс. рублей. За это он отправится в колонию строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

Житель Белгорода отправится в колонию из-за серии краж в магазинах одежды. 39-летнего горожанина признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

18 мая и 21 мая 2022 года мужчина пришёл в «Сити Молл» и украл из спортивного магазина шорты и футболки на сумму более 18 тыс. рублей. Всего он похитил десять товаров.

21 мая 2022 года белгородец отправился в ещё один магазин, где украл четыре мужские сорочки на 8 тыс. рублей.

По решению суда белгородец на два года отправится в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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