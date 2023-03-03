Белгородца отправили в колонию на два года за кражу сорочек, футболок и шорт

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Житель Белгорода отправится в колонию из-за серии краж в магазинах одежды. 39-летнего горожанина признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
18 мая и 21 мая 2022 года мужчина пришёл в «Сити Молл» и украл из спортивного магазина шорты и футболки на сумму более 18 тыс. рублей. Всего он похитил десять товаров.
21 мая 2022 года белгородец отправился в ещё один магазин, где украл четыре мужские сорочки на 8 тыс. рублей.
По решению суда белгородец на два года отправится в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.