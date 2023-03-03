Белгородский район выдал жителям приграничья 336 уведомлений о получении жилья

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В работе органов власти находятся ещё 123 заявления на предоставление квартир от жителей Журавлёвки и Красного Октября Белгородского района.
Комиссия по жилищным вопросам в Белгородском районе начала работать на этой неделе. Специалисты каждый день встречаются с отселёнными жителями приграничья, показывают им варианты жилья, которое могут дать им взамен оставленного, а также разъясняют юридические вопросы, касающиеся земельного законодательства.
Напомним, 1 февраля 2023 года стало известно о выделении Белгородской области из федерального бюджета 9,4 млрд рублей на восстановление жилья, разрушенного обстрелами