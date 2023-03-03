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Белгородский район выдал жителям приграничья 336 уведомлений о получении жилья

3 марта 2023, 16:44
Фото: https://vk.com/vladimir___pertsev
Администрация Белгородского района выдала жителям приграничных сёл, где введён режим ЧС, 336 уведомлений о получении жилья взамен разрушенного, рассказал глава района Владимир Перцев.

В работе органов власти находятся ещё 123 заявления на предоставление квартир от жителей Журавлёвки и Красного Октября Белгородского района.

Комиссия по жилищным вопросам в Белгородском районе начала работать на этой неделе. Специалисты каждый день встречаются с отселёнными жителями приграничья, показывают им варианты жилья, которое могут дать им взамен оставленного, а также разъясняют юридические вопросы, касающиеся земельного законодательства.

Напомним, 1 февраля 2023 года стало известно о выделении Белгородской области из федерального бюджета 9,4 млрд рублей на восстановление жилья, разрушенного обстрелами

Фото: https://vk.com/vladimir___pertsev
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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#Алина Харина#Общество#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев
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