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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Белгородский производитель растительных масел «Раздолье» и «Милора» сменил директора

3 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI
1 марта гендиректором Чернянского завода растительных масел был назначен Юрий Меженин.

По данным системы Seldon.Basis, в ООО «Чернянский завод растительных масел» сменился гендиректор. 1 марта текущего года директором стал Юрий Меженин.

Основной вид деятельности компании — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Компания зарегистрирована в 2013 году в Чернянке на улице Магистральной, 12. У завода два совладельца — ООО «Юг Руси» (90% доли в уставном капитале) и ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (10% доли).

По итогам 2021 года, выручка завода составила 14,1 млн рублей, а прибыль составила 3,4 млн рублей. Завод является владельцем торгового знака «Раздолье» и «Милора».

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#Растительное масло#Завод#Директор#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Чернянский район#Экономика#Алина Харина
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