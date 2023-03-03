Белгородский производитель растительных масел «Раздолье» и «Милора» сменил директора

Основной вид деятельности компании — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Компания зарегистрирована в 2013 году в Чернянке на улице Магистральной, 12. У завода два совладельца — ООО «Юг Руси» (90% доли в уставном капитале) и ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (10% доли).