Белгородский производитель растительных масел «Раздолье» и «Милора» сменил директора

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По данным системы Seldon.Basis, в ООО «Чернянский завод растительных масел» сменился гендиректор. 1 марта текущего года директором стал Юрий Меженин.
Основной вид деятельности компании — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Компания зарегистрирована в 2013 году в Чернянке на улице Магистральной, 12. У завода два совладельца — ООО «Юг Руси» (90% доли в уставном капитале) и ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (10% доли).
По итогам 2021 года, выручка завода составила 14,1 млн рублей, а прибыль составила 3,4 млн рублей. Завод является владельцем торгового знака «Раздолье» и «Милора».