Белгородские учёные нашли способ лечения БАС, которым страдал известный физик Хокинг

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — смертельное неврологическое расстройство, при котором развивается паралич мышц. У пациентов возникают трудности с глотанием и речью, может возникнуть остановка дыхания. Такой диагноз был поставлен известному физику Стивену Хокингу.