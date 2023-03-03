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Published Сегодня, 06:59

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Белгородские учёные нашли способ лечения БАС, которым страдал известный физик Хокинг

3 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI

Учёные БелГУ нашли способ лечения бокового амиотрофического склероза

Учёные применили биодоступный производный витамин В1 на трансгенных мышах. Результат показал большую активность животных, меньшую потерю веса и меньшее повреждение мозга, пишет РИА «Новости».

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — смертельное неврологическое расстройство, при котором развивается паралич мышц. У пациентов возникают трудности с глотанием и речью, может возникнуть остановка дыхания. Такой диагноз был поставлен известному физику Стивену Хокингу.

Встречается БАС примерно у пяти человек на 100 тыс. населения. Таким образом, в России примерно 7,5 тыс. пациентов могут страдать этим заболеванием.

Исследования лечения БАС проходят на FUS-трансгенных мышах, имеющих «сломанный» ген, ассоциированный с развитием заболевания. Симптомы болезни у грызунов такие же, как у человека.

Учёные НИУ «БелГУ» в составе международного научного коллектива для лечения БАС применили биодоступный производный витамин В1 (O, S-дибензоил тиамин). В результате уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге мышей снизился.

Исследователи рассказали, что грызуны стали более подвижными и меньше терять в весе. Также наблюдалось меньшее повреждение мозга.

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#Ольга Аксёнова#Учёные#Боковой амиотрофический склероз#Исследование#Наука#Белгородская область#Белгород#Стивен Хокинг
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