Белгородские учёные нашли способ лечения БАС, которым страдал известный физик Хокинг

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Боковой амиотрофический склероз (БАС) — смертельное неврологическое расстройство, при котором развивается паралич мышц. У пациентов возникают трудности с глотанием и речью, может возникнуть остановка дыхания. Такой диагноз был поставлен известному физику Стивену Хокингу.
Встречается БАС примерно у пяти человек на 100 тыс. населения. Таким образом, в России примерно 7,5 тыс. пациентов могут страдать этим заболеванием.
Исследования лечения БАС проходят на FUS-трансгенных мышах, имеющих «сломанный» ген, ассоциированный с развитием заболевания. Симптомы болезни у грызунов такие же, как у человека.
Учёные НИУ «БелГУ» в составе международного научного коллектива для лечения БАС применили биодоступный производный витамин В1 (O, S-дибензоил тиамин). В результате уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге мышей снизился.
Исследователи рассказали, что грызуны стали более подвижными и меньше терять в весе. Также наблюдалось меньшее повреждение мозга.