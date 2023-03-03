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Белгородские таможенники не дали украинке вывезти гривны, доллары и евро из России

3 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
На автомобильном пункте пропуска Колотиловка гражданка Украины пыталась вывезти более 325 тыс. гривен, 7 тыс. долларов США и 170 евро. Деньги она спрятала в багажнике автомобиля, сообщили в пресс-службе Белгородской таможни.
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Деньги

Гражданка Украины пыталась незаконно вывезти деньги из России. Попытку пресекли сотрудники Белгородской таможни. В багажнике её машины нашли 325 100 гривен, 7 200 долларов США и 170 евро. Общая сумма превысила 1,2 млн рублей.

В отношении украинки возбуждено административное дело по ст. 16.4 КоАП РФ. Женщине грозит штраф от половины до двукратного размера незадекларированной наличной валюты.

Денежные средства, превышающие эквивалент 10 тыс. долларов США, изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков.

Белгородцам напоминают, что со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тыс. долларов США. Расчёт вывозимой суммы происходит по курсу ЦБ в день вывоза.

Через границу Белгородской области пытаются не только провозить иностранную валюту. Сами иностранцы тоже порой попадаются белгородским таможенникам при нелегальном пересечении границы.



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