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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Белгородская спортивная школа готова потратить 5 млн рублей на саженцы растений

3 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Школа олимпийского резерва №1 планирует закупить больше 300 саженцев деревьев и кустарников.

Школа олимпийского резерва области ищет подрядчика, который доставит и посадит саженцы деревьев и кустарников. За эту услугу школа готова заплатить 5 080 000 рублей (средства бюджетных учреждений). Поставщика определят 7 марта в ходе электронного аукциона.

Согласно документам закупки, школа планирует закупить 315 саженцев деревьев и кустарников. Среди видов растений — гортензия метельчатая, можжевельник казацкий, сирень, клён остролистный, липа, ольха, черёмуха, яблоня, берёза и туя. Саженцы должны быть без повреждений, иметь симметричную крону.

Саженцы необходимо доставить в упаковке с наклейками, маркировками и пломбами. Вместе с товаром поставщик должен представить сертификаты соответствия Госстандарта РФ, а также сертификаты качества.

Деревья высадят на улице Белинского, 4б в Белгороде. Работы пройдут с 1 апреля по 31 мая 2023 года.

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#Спортивная школа#Саженцы#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Алина Харина
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