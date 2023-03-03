Белгородская спортивная школа готова потратить 5 млн рублей на саженцы растений

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Школа олимпийского резерва области ищет подрядчика, который доставит и посадит саженцы деревьев и кустарников. За эту услугу школа готова заплатить 5 080 000 рублей (средства бюджетных учреждений). Поставщика определят 7 марта в ходе электронного аукциона.
Согласно документам закупки, школа планирует закупить 315 саженцев деревьев и кустарников. Среди видов растений — гортензия метельчатая, можжевельник казацкий, сирень, клён остролистный, липа, ольха, черёмуха, яблоня, берёза и туя. Саженцы должны быть без повреждений, иметь симметричную крону.
Саженцы необходимо доставить в упаковке с наклейками, маркировками и пломбами. Вместе с товаром поставщик должен представить сертификаты соответствия Госстандарта РФ, а также сертификаты качества.
Деревья высадят на улице Белинского, 4б в Белгороде. Работы пройдут с 1 апреля по 31 мая 2023 года.