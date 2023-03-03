Белгородская спортивная школа готова потратить 5 млн рублей на саженцы растений

Школа олимпийского резерва области ищет подрядчика, который доставит и посадит саженцы деревьев и кустарников. За эту услугу школа готова заплатить 5 080 000 рублей (средства бюджетных учреждений). Поставщика определят 7 марта в ходе электронного аукциона.