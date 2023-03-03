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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Белгородка пожаловалась на гуляющий по палате ветер в перинатальном центре

3 марта 2023, 13:27
Фото: 1MI
Пациентка перинатального центра в Старом Осколе заявила о проблемах внутри здания. Она отметила, что окна сильно продувает. Жалобу женщины губернатор Вячеслав Гладков зачитал в ходе прямого эфира.

Жительница Старого Оскола пожаловалась на работу местного перинатального центра. Дело в том, что в окнах здания образовались большие щели, а по палатам «гуляет ветер».

Со слов женщины, внешне здание красивое, однако внутри имеются проблемы. Мамам с младенцами приходится быть внутри продуваемых палат. На обращения пациенток, как утверждает оскольчанка, никто не реагирует. Вопросы имеются и к канализации.

Обо всём этом жительница региона рассказала губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира. Её сообщению чиновник удивился, однако проверка показала, что дела в центре действительно обстоят не лучшим образом. Оказалось, что в медучреждении не выполнили вовремя регулировку пластиковых окон. Гладков пообещал, что проблему решат.

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#Наталья Корявых#Медицина#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Роддом#Перинатальный центр
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