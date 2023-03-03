Белгородка пожаловалась на гуляющий по палате ветер в перинатальном центре

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Жительница Старого Оскола пожаловалась на работу местного перинатального центра. Дело в том, что в окнах здания образовались большие щели, а по палатам «гуляет ветер».
Со слов женщины, внешне здание красивое, однако внутри имеются проблемы. Мамам с младенцами приходится быть внутри продуваемых палат. На обращения пациенток, как утверждает оскольчанка, никто не реагирует. Вопросы имеются и к канализации.
Обо всём этом жительница региона рассказала губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира. Её сообщению чиновник удивился, однако проверка показала, что дела в центре действительно обстоят не лучшим образом. Оказалось, что в медучреждении не выполнили вовремя регулировку пластиковых окон. Гладков пообещал, что проблему решат.