Белгородка пожаловалась на гуляющий по палате ветер в перинатальном центре

Обо всём этом жительница региона рассказала губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира. Её сообщению чиновник удивился, однако проверка показала, что дела в центре действительно обстоят не лучшим образом. Оказалось, что в медучреждении не выполнили вовремя регулировку пластиковых окон. Гладков пообещал, что проблему решат.