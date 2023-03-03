Белгородец к 8 Марта вырастил 50 тысяч тюльпанов

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Игорь Болтенков из села Сурково вырастил в шебекинских теплицах около 50 тыс. тюльпанов. Он уже активно срезает цветы.
Перед 8 Марта тюльпаны появятся в магазинах и цветочных лавках региона. В ассортименте имеются практически все цвета. Белгородцы увидят и разные сорта растений: с лепестками, как у розы, жёлтые с запахом фиалки, пионовидные тюльпаны.
Напомним, в 2023 году в Белгороде высадят 5 млн тюльпанов. Город тем не менее украсят не только они, но и мобильные цветники.