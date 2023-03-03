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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

Белгородец к 8 Марта вырастил 50 тысяч тюльпанов

3 марта 2023, 12:51
Фото: скриншот из видео правительства Белгородской области
Игорь Болтенков из села Сурково Шебекинского округа вырастил тюльпаны и активно их срезает. Цветы к празднику появятся в белгородских магазинах, рассказали в региональном правительстве.

Игорь Болтенков из села Сурково вырастил в шебекинских теплицах около 50 тыс. тюльпанов. Он уже активно срезает цветы.

Перед 8 Марта тюльпаны появятся в магазинах и цветочных лавках региона. В ассортименте имеются практически все цвета. Белгородцы увидят и разные сорта растений: с лепестками, как у розы, жёлтые с запахом фиалки, пионовидные тюльпаны.

Видео: правительство Белгородской области

Напомним, в 2023 году в Белгороде высадят 5 млн тюльпанов. Город тем не менее украсят не только они, но и мобильные цветники. 

Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше
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