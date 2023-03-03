«Бел.Ру» выиграло суд у старооскольского завода «Люкс»

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В августе 2021 года на сайте «Бел.Ру» вышел материал, в котором сообщалось, что старооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа. Материал был написан на основе сообщения пресс-службы Росприроднадзора. Однако в компании позже посчитали, что сведения в тексте — недостоверные и порочащие деловую репутацию, поэтому обратились в Арбитражный суд Москвы.
В своих доводах «Люкс» ссылался на то, что постановление мирового судьи о привлечении компании к административной ответственности было отменено решением Ставропольского городского суда, поэтому информация, опубликованная в материале, не соответствуют действительности.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил полностью требования завода «Люкс». Однако юристы холдинга 1Mi решение обжаловали. Девятый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Москвы отменил и отказал заводу.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, компания подала кассационную жалобу. Но кассация в удовлетворении жалобы отказала. «Люкс» имеет право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
Стоит отметить, что помимо обращения с иском в суд из-за материала «Бел.Ру», завод обратился в суд и с иском к Росприроднадзору, в котором просил признать сведения, распространённые ведомством на его официальном сайте недостоверными и порочащими деловую репутацию. Суд в требованиях отказал в полном объёме.