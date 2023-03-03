«Бел.Ру» выиграло суд у старооскольского завода «Люкс»

В августе 2021 года на сайте «Бел.Ру» вышел материал, в котором сообщалось, что старооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа. Материал был написан на основе сообщения пресс-службы Росприроднадзора. Однако в компании позже посчитали, что сведения в тексте — недостоверные и порочащие деловую репутацию, поэтому обратились в Арбитражный суд Москвы.