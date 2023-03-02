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Published Сегодня, 20:50

Modified Сегодня, 20:52

Updated Сегодня, 20:52

Жительнице Херсонской области отказали в присвоении статуса «Дети войны»

2 марта 2023, 20:50
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков в прямом эфире постарался помочь пенсионерке получить необходимую помощь.
Сюжет
СВО

Белгородка обратилась к губернатору в вечернем прямом эфире с просьбой помочь жительнице Херсонской области. 84-летняя женщина проживает в Строителе Белгородской области с октября. По приезде, пенсионерка планировала получить статус «Дети войны», но ей в этом отказали. Женщине сообщили, что для этого у неё должна быть прописка.

Вячеслав Гладков объяснил женщине, что статус дают всем подходящим по критериям людям, однако выплаты положены не всем.

Правовой статус определяется датой рождения. Если человек родился в тот период времени, который был определён государством, то ему присваивают статус. Ничего для этого дополнительно не нужно. Но если Вы претендуете на выплаты, то их переводят только белгородцам. У Вас случай особенный, поэтому дал поручение, чтобы Вам оказали необходимую помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что статус «Дети войны» присваивается гражданам Российской Федерации, которым на дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

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#Александра Склярова#Дети войны#Статус#Общество#СВО#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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