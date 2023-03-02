Жительнице Херсонской области отказали в присвоении статуса «Дети войны»

Белгородка обратилась к губернатору в вечернем прямом эфире с просьбой помочь жительнице Херсонской области. 84-летняя женщина проживает в Строителе Белгородской области с октября. По приезде, пенсионерка планировала получить статус «Дети войны», но ей в этом отказали. Женщине сообщили, что для этого у неё должна быть прописка.