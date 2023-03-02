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Жильё для переселенцев, новый глава белгородского УКС и вода с холерой: итоги дня

2 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Для белгородцев, потерявших жильё из-за обстрелов, разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья, Владимира Губарева утвердили в должности главы белгородского УКСа, а Иконников опроверг информацию о заражении воды холерой.

Новое жильё

Для белгородцев из сёл с ЧС или потерявших жильё из-за обстрелов разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья. В его базу уже внесли порядка 2 тыс. объектов — квартир, домов и таунхаусов.

Недвижимость располагается во всех муниципалитетах области, однако большая часть находится в Белгородской агломерации. На выбор у жителей региона 1691 квартира, 228 индивидуальных домов и 72 таунхауса.

В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
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Утверждение в должности

Владимира Губарева, которого губернатор Вячеслав Гладков выгнал с оперсовещания, утвердили в должности главы белгородского УКС. К своим обязанностям чиновник приступил с 1 марта.

О том, что Губарев возглавит управление, стало известно в феврале 2023 года. Примечательно, что в декабре Гладков остался недоволен докладом своего подчинённого и выгнал его с совещания, назвав обманщиком.

Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
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Вода с холерой

Министр здравоохранения области Андрей Иконников опроверг, что белгородская вода заражена холерой. После появления соответствующей информации её отработали вместе с Роспотребнадзором. Оказалось, что с водой всё нормально.

В Сети сообщали, что якобы главный врач больницы скорой помощи предупредила всех о возможной биологической диверсии. Иконников объяснил, что это фейк. С его слов, никаких угроз нет, поэтому переживать не стоит.

Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир губарев#Андрей иконников#Общество#Спецоперация#УКС#Холера
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Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
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