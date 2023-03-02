Жильё для переселенцев, новый глава белгородского УКС и вода с холерой: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Для белгородцев из сёл с ЧС или потерявших жильё из-за обстрелов разработали сервис по поиску и бронированию нового жилья. В его базу уже внесли порядка 2 тыс. объектов — квартир, домов и таунхаусов.
Недвижимость располагается во всех муниципалитетах области, однако большая часть находится в Белгородской агломерации. На выбор у жителей региона 1691 квартира, 228 индивидуальных домов и 72 таунхауса.
Владимира Губарева, которого губернатор Вячеслав Гладков выгнал с оперсовещания, утвердили в должности главы белгородского УКС. К своим обязанностям чиновник приступил с 1 марта.
О том, что Губарев возглавит управление, стало известно в феврале 2023 года. Примечательно, что в декабре Гладков остался недоволен докладом своего подчинённого и выгнал его с совещания, назвав обманщиком.
Министр здравоохранения области Андрей Иконников опроверг, что белгородская вода заражена холерой. После появления соответствующей информации её отработали вместе с Роспотребнадзором. Оказалось, что с водой всё нормально.
В Сети сообщали, что якобы главный врач больницы скорой помощи предупредила всех о возможной биологической диверсии. Иконников объяснил, что это фейк. С его слов, никаких угроз нет, поэтому переживать не стоит.