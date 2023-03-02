Замминистра просвещения Татьяна Васильева дала старт Году педагога в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Календарь событий рассмотрели на заседании регионального оргкомитета, которое прошло в городе горняков и металлургов 2 марта.
В нем участвовали руководители профильного министерства, исполнительной и законодательной власти областного и федерального значений, педагоги региона.
«Открытие в России Года педагога и наставника — это признание вашего кропотливого, тяжёлого и благородного труда. В большей степени — это поднятие престижа и статуса профессии педагога», — обратилась к учителям первый заместитель председателя Белгородской областной думы Любовь Киреева.
«Дорожной картой» охвачены все уровни образовательного процесса. Наряду с действующими педагогами включены и ветераны отрасли. Укреплять институт наставничества планируется при тесном участии, в том числе и родителей.
«Большое внимание педагогам и наставникам. Мы весь год работаем, и из поля нашего зрения не выпадают ветераны педагогического труда, педагогические династии, народные и заслуженные учителя. Все наши победители конкурсов профмастерства. Мы большое значение придаем возможности работать во Всероссийском экспертном совете. И если мы делали раньше опору на психолого-педагогические классы, то сегодня силой, реальной силой, и вы это чувствуете как педагоги, у нас становится Всероссийское движение детей и молодежи „Движение первых“», — подчеркнул Андрей Мухартов, заместитель министра образования Белгородской области.
Десятки мероприятий, направленных на развитие института наставничества и профмастерства, пройдут в текущем году в Белгородской области.
Запланированы тематические выставки, конкурсы, акции. Состоятся многочисленные форумы и мастер-классы. Впервые в регионе проведут парад кадетских классов.
Представленный календарь событий оргкомитет одобрил. Теперь его направят губернатору.
Завершили заседание награждением за высокие успехи в труде. 12 педагогам вручили Знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».
«Мы вместе с вами активно работаем над развитием отечественной системы образования. Строятся новые школы. Создаётся единая образовательная программа. Учитель ведёт по жизни своим примером, своим честным и постоянным трудом. Год 2023 по праву — Год педагога и наставника. Это признание высокой миссии профессии учителя. Это возможность ещё раз сказать спасибо нашим учителям, наставникам. В этот год появятся новые уважительные традиции, которые будут идти год за годом в нашем педагогическом сообществе», — подчеркнула заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.