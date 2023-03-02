Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Замминистра просвещения Татьяна Васильева дала старт Году педагога в Старом Осколе

2 марта 2023, 14:56
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
Официальной части предшествовала творческая работа. На нескольких площадках города провели форумы и мастер-классы, на которых педагоги региона и столицы обменялись профессиональными наработками, поделились актуальными новостями.

Календарь событий рассмотрели на заседании регионального оргкомитета, которое прошло в городе горняков и металлургов 2 марта.

В нем участвовали руководители профильного министерства, исполнительной и законодательной власти областного и федерального значений, педагоги региона.

«Открытие в России Года педагога и наставника — это признание вашего кропотливого, тяжёлого и благородного труда. В большей степени — это поднятие престижа и статуса профессии педагога», — обратилась к учителям первый заместитель председателя Белгородской областной думы Любовь Киреева.

«Дорожной картой» охвачены все уровни образовательного процесса. Наряду с действующими педагогами включены и ветераны отрасли. Укреплять институт наставничества планируется при тесном участии, в том числе и родителей.

«Большое внимание педагогам и наставникам. Мы весь год работаем, и из поля нашего зрения не выпадают ветераны педагогического труда, педагогические династии, народные и заслуженные учителя. Все наши победители конкурсов профмастерства. Мы большое значение придаем возможности работать во Всероссийском экспертном совете. И если мы делали раньше опору на психолого-педагогические классы, то сегодня силой, реальной силой, и вы это чувствуете как педагоги, у нас становится Всероссийское движение детей и молодежи „Движение первых“», — подчеркнул Андрей Мухартов, заместитель министра образования Белгородской области.

Десятки мероприятий, направленных на развитие института наставничества и профмастерства, пройдут в текущем году в Белгородской области.

Запланированы тематические выставки, конкурсы, акции. Состоятся многочисленные форумы и мастер-классы. Впервые в регионе проведут парад кадетских классов.

Представленный календарь событий оргкомитет одобрил. Теперь его направят губернатору.

Завершили заседание награждением за высокие успехи в труде. 12 педагогам вручили Знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».

«Мы вместе с вами активно работаем над развитием отечественной системы образования. Строятся новые школы. Создаётся единая образовательная программа. Учитель ведёт по жизни своим примером, своим честным и постоянным трудом. Год 2023 по праву — Год педагога и наставника. Это признание высокой миссии профессии учителя. Это возможность ещё раз сказать спасибо нашим учителям, наставникам. В этот год появятся новые уважительные традиции, которые будут идти год за годом в нашем педагогическом сообществе», — подчеркнула заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
Фото: Татьяна Панарина / 1MI
Мэрия объяснила отсутствие коммуникаций в ИЖС для многодетных в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
Осуждённый за взятку и хранение наркотиков врач работал в медцентре Старого ОсколаПроблемную дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 401 млн рублей«Довели до ручки»: Гладков высказался о водоканале в Старом Осколе
#Татьяна Панарина#Год педагога#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
Подпишитесь
Министр здравоохранения опроверг информацию о заражении белгородской воды холерой
Сегодня, 12:36
Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы
Сегодня, 06:37
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбилась
Сегодня, 12:56
Грозит ли Белгородской области землетрясение?
Сегодня, 06:45
Выгнанного с оперсовещания чиновника утвердили в должности главы белгородского УКСа
Сегодня, 12:43
В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей
Сегодня, 13:35