Замминистра просвещения Татьяна Васильева дала старт Году педагога в Старом Осколе

«Большое внимание педагогам и наставникам. Мы весь год работаем, и из поля нашего зрения не выпадают ветераны педагогического труда, педагогические династии, народные и заслуженные учителя. Все наши победители конкурсов профмастерства. Мы большое значение придаем возможности работать во Всероссийском экспертном совете. И если мы делали раньше опору на психолого-педагогические классы, то сегодня силой, реальной силой, и вы это чувствуете как педагоги, у нас становится Всероссийское движение детей и молодежи „Движение первых“», — подчеркнул Андрей Мухартов, заместитель министра образования Белгородской области.